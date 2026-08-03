Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E EB+ Foam Classic

Συμπαγές, στιβαρό και απλό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E EB+ Foam Classic. Με κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας.

Αυτό το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης είναι ένα συμπαγές μηχάνημα με κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 840 χιλιοστών, το οποίο εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό και την υψηλή ανθεκτικότητά του. Χρησιμοποιείται για τον απλό και ενδελεχή καθαρισμό οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και αυλών και κήπων. Διαθέτει κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο και σωλήνα από υψηλής ποιότητας ατσάλινο πλέγμα, με αποτέλεσμα χαμηλή φθορά και υψηλή ανθεκτικότητα. Το αυτόματο σύστημα εκτόνωσης πίεσης προστατεύει τα εξαρτήματα, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και μειώνει τα έξοδα επισκευής και συντήρησης. Η ενσωματωμένη βάση Home Base χρησιμοποιείται για την άνετη αποθήκευση των ακροφυσίων. Αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο συμπληρώνεται από τους συνδετήρες ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν σημαντικά ταχύτερο χειρισμό σε σύγκριση με τις συμβατικές συνδέσεις.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E EB+ Foam Classic: Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας
Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας
eco!Booster Κλασικό ακροφύσιο αφρού Κάνη από ανοξείδωτο ατσάλι 600 mm
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E EB+ Foam Classic: Χαμηλή φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής
Χαμηλή φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής
Κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας. Έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα με κεραμική επίστρωση. Αυτόματη μείωση της πίεσης.
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E EB+ Foam Classic: Πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσης
Πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσης
Θήκη για αποθήκευση ακροφυσίων. Ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων. Υποδοχή κάνης.
Σπείρωμα ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock
  • Σύντομοι χρόνοι εγκατάστασης (συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση).
  • Γρήγορη αντικατάσταση εξαρτημάτων.
  • Εύκολη λειτουργία.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 200 - 240
Συχνότητα (Hz) 50
Παροχή (l/h) 500
Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) 60
Πίεση λειτουργίας (bar) 110
Μέγ. πίεση (bar) 160
Ισχύς παροχής (kW) 2,2
Καλώδιο σύνδεσης (m) 5
Μέγεθος ακροφύσιου 036
Παροχή νερού 3/4″
Δυνατότητα μεταφοράς καλάθι
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 18
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 25,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 334 x 366 x 954

Πεδίο προμήθειας

  • eco!Booster
  • Ακροφύσιο ψεκασμού: 600 mm
  • Κάνη αφρού

Εξοπλισμός

  • Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
  • Διακοπή πίεσης
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Πεδία εφαρμογής
  • Για τον καθαρισμό οχημάτων
  • Για τον καθαρισμό μηχανημάτων και εργαλείων (στο εργοτάξιο)
  • Για τον καθαρισμό αυλών και κήπων (τοίχοι, μονοπάτια, περίπτερα)
  • Για αυθόρμητο καθαρισμό μικρών περιοχών
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού