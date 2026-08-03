Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Συμπαγές, στιβαρό και απλό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/11 E EB+ Foam Classic. Με κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας.
Αυτό το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης είναι ένα συμπαγές μηχάνημα με κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 840 χιλιοστών, το οποίο εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό και την υψηλή ανθεκτικότητά του. Χρησιμοποιείται για τον απλό και ενδελεχή καθαρισμό οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και αυλών και κήπων. Διαθέτει κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο και σωλήνα από υψηλής ποιότητας ατσάλινο πλέγμα, με αποτέλεσμα χαμηλή φθορά και υψηλή ανθεκτικότητα. Το αυτόματο σύστημα εκτόνωσης πίεσης προστατεύει τα εξαρτήματα, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και μειώνει τα έξοδα επισκευής και συντήρησης. Η ενσωματωμένη βάση Home Base χρησιμοποιείται για την άνετη αποθήκευση των ακροφυσίων. Αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο συμπληρώνεται από τους συνδετήρες ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν σημαντικά ταχύτερο χειρισμό σε σύγκριση με τις συμβατικές συνδέσεις.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αξεσουάρ υψηλής ποιότηταςeco!Booster Κλασικό ακροφύσιο αφρού Κάνη από ανοξείδωτο ατσάλι 600 mm
Χαμηλή φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωήςΚυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας. Έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα με κεραμική επίστρωση. Αυτόματη μείωση της πίεσης.
Πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσηςΘήκη για αποθήκευση ακροφυσίων. Ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων. Υποδοχή κάνης.
Σπείρωμα ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock
- Σύντομοι χρόνοι εγκατάστασης (συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση).
- Γρήγορη αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Εύκολη λειτουργία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|200 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|110
|Μέγ. πίεση (bar)
|160
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,2
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|036
|Παροχή νερού
|3/4″
|Δυνατότητα μεταφοράς
|καλάθι
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|18
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|25,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Πεδίο προμήθειας
- eco!Booster
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 600 mm
- Κάνη αφρού
Εξοπλισμός
- Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό οχημάτων
- Για τον καθαρισμό μηχανημάτων και εργαλείων (στο εργοτάξιο)
- Για τον καθαρισμό αυλών και κήπων (τοίχοι, μονοπάτια, περίπτερα)
- Για αυθόρμητο καθαρισμό μικρών περιοχών