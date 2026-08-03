Αυτό το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης είναι ένα συμπαγές μηχάνημα με κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 840 χιλιοστών, το οποίο εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό και την υψηλή ανθεκτικότητά του. Χρησιμοποιείται για τον απλό και ενδελεχή καθαρισμό οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και αυλών και κήπων. Διαθέτει κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο και σωλήνα από υψηλής ποιότητας ατσάλινο πλέγμα, με αποτέλεσμα χαμηλή φθορά και υψηλή ανθεκτικότητα. Το αυτόματο σύστημα εκτόνωσης πίεσης προστατεύει τα εξαρτήματα, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και μειώνει τα έξοδα επισκευής και συντήρησης. Η ενσωματωμένη βάση Home Base χρησιμοποιείται για την άνετη αποθήκευση των ακροφυσίων. Αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο συμπληρώνεται από τους συνδετήρες ταχείας αποδέσμευσης EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν σημαντικά ταχύτερο χειρισμό σε σύγκριση με τις συμβατικές συνδέσεις.