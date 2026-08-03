Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/13 E Classic
Συμπαγές, στιβαρό και απλό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης HD 5/13 E Classic. Με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και υψηλής ποιότητας αξεσουάρ.
Αυτό το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης είναι μια συμπαγής μηχανή με ατσάλινη κάνη μήκους 840 χιλιοστών, η οποία εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό και την υψηλή στιβαρότητα. Χρησιμοποιείται για απλό, καθαρισμό οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και αυλών και κήπων. Ενσωματώνει ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και σωλήνα υψηλής ποιότητας από ατσάλινο πλέγμα, με αποτέλεσμα τη χαμηλή φθορά και την υψηλή ανθεκτικότητα. Το αυτόματο σύστημα αποσυμπίεσης προστατεύει τα εξαρτήματα, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και μειώνει το κόστος επισκευής και συντήρησης. Η ενσωματωμένη βάση Home Base χρησιμοποιείται για την άνετη αποθήκευση των ακροφυσίων. Αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο συμπληρώνεται από τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν σημαντικά ταχύτερο χειρισμό σε σύγκριση με τις συμβατικές συνδέσεις.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Χαμηλή φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωήςΚυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας. Έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα με κεραμική επίστρωση. Αυτόματη μείωση της πίεσης.
Αξεσουάρ υψηλής ποιότηταςΛόγχη από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 840 mm. Στιβαρός ελαστικός σωλήνας με ενίσχυση από χαλύβδινο πλέγμα. Επαγγελματικό πιστόλι υψηλής πίεσης με βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσηςΘήκη για αποθήκευση ακροφυσίων. Ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων. Υποδοχή κάνης.
Σπείρωμα ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock
- Σύντομοι χρόνοι εγκατάστασης (συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση).
- Γρήγορη αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Εύκολη λειτουργία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|130
|Μέγ. πίεση (bar)
|170
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,7
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|034
|Παροχή νερού
|3/4″
|Δυνατότητα μεταφοράς
|καλάθι
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|18,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|27,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο ισχύος
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Πιστόλι ψεκασμού: Standard
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 200 bar
Εξοπλισμός
- Αξονική αντλία τριών εμβόλων: Με πιστόνια από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό οχημάτων
- Για τον καθαρισμό μηχανημάτων και εργαλείων (στο εργοτάξιο)
- Για τον καθαρισμό αυλών και κήπων (τοίχοι, μονοπάτια, περίπτερα)
- Για αυθόρμητο καθαρισμό μικρών περιοχών