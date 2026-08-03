Αυτό το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης είναι μια συμπαγής μηχανή με ατσάλινη κάνη μήκους 840 χιλιοστών, η οποία εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό και την υψηλή στιβαρότητα. Χρησιμοποιείται για απλό, καθαρισμό οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και αυλών και κήπων. Ενσωματώνει ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και σωλήνα υψηλής ποιότητας από ατσάλινο πλέγμα, με αποτέλεσμα τη χαμηλή φθορά και την υψηλή ανθεκτικότητα. Το αυτόματο σύστημα αποσυμπίεσης προστατεύει τα εξαρτήματα, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και μειώνει το κόστος επισκευής και συντήρησης. Η ενσωματωμένη βάση Home Base χρησιμοποιείται για την άνετη αποθήκευση των ακροφυσίων. Αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο συμπληρώνεται από τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock, οι οποίοι επιτρέπουν σημαντικά ταχύτερο χειρισμό σε σύγκριση με τις συμβατικές συνδέσεις.