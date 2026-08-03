Το HD 5/13 EX Plus+FR Classic είναι ένα ανθεκτικό και συμπαγές μηχάνημα υψηλής πίεσης με κάνη από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 840 χιλιοστών. Επιτρέπει τον εύκολο και ενδελεχή καθαρισμό οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και αυλών και κήπων. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με κυλινδρική κεφαλή από ορείχαλκο και σωλήνα από υψηλής ποιότητας ατσάλινο πλέγμα, που εξασφαλίζουν χαμηλή φθορά και υψηλή ανθεκτικότητα. Η αυτόματη αποσυμπίεση προστατεύει τα εξαρτήματα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Άλλα πρακτικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την ανέμη σωλήνα για εύκολη αποθήκευση του σωλήνα και την ενσωματωμένη βάση Home Base για αποθήκευση ακροφυσίων. Ακόμη και οι πιο επίμονες ακαθαρσίες μπορούν να αφαιρεθούν με τη βοήθεια του περιστροφικού ακροφυσίου. Σε σύγκριση με τις συμβατικές βιδωτές συνδέσεις, οι συνδετήρες ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock είναι γρήγοροι και εύχρηστοι, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα.