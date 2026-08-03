Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15-4 M ST Classic
Σταθερό, ανθεκτικό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με ατσάλινο πλαίσιο, ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα και 4-πολικό κινητήρα χαμηλής ταχύτητας για αξιόπιστη λειτουργία και χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.
Το Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic είναι ένα σταθερό μηχάνημα υψηλής πίεσης που χαρακτηρίζεται από τον στιβαρό σχεδιασμό και τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματά του. Ευέλικτο στη χρήση, αυτό το μηχάνημα μεσαίας κατηγορίας είναι ιδανικό για τον καθαρισμό οχημάτων, εγκαταστάσεων παραγωγής και γεωργικών μηχανημάτων. Η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο και λειτουργία αναρρόφησης χειρίζεται θερμοκρασίες νερού έως 60 °C και επιτρέπει τη ρύθμιση του όγκου του νερού και της πίεσης λειτουργίας. Ο τετραπολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας μειώνει τη φθορά της αντλίας, η οποία προστατεύεται επιπλέον από ένα ενσωματωμένο φίλτρο νερού. Όλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι εύκολα προσβάσιμα χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό, ο οποίος απλοποιεί τη συντήρηση. Ο καλά μελετημένος σχεδιασμός συμπληρώνεται από συνδέσεις EASY!Lock για γρήγορη αντικατάσταση εξαρτημάτων και έξυπνες δυνατότητες αποθήκευσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό, σταθερό πλαίσιοΔιαφανές φίλτρο νερού για εύκολη και αποτελεσματική παρακολούθηση της χωρητικότητας του φίλτρου και των απαιτήσεων συντήρησης. Πολύ αθόρυβη λειτουργία. Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για αξεσουάρ.
Ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλήΥψηλή απόδοση και υψηλή αποτελεσματικότητα. Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Με δυνατότητα αναρρόφησης και θερμοκρασία νερού έως 60 °C.
Μεγάλο ενσωματωμένο φίλτρο νερούΤο εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία από σωματίδια ρύπων στο νερό. Προστατεύει αποτελεσματικά την αντλία από ρύπανση. Εύκολο στη χρήση, εύκολο στον καθαρισμό
4πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλής ταχύτητας
- Μειωμένη ταχύτητα κινητήρα για λιγότερη φθορά της αντλίας.
- Πολύ αθόρυβη κατά τη χρήση
- Μόνο πολύ χαμηλοί κραδασμοί του κινητήρα.
Κλασικά αξεσουάρ με συνδέσεις EASY!Lock
- Στιβαρά και ανθεκτικά αξεσουάρ.
- Γρήγορη εγκατάσταση και συσκευασία και εύκολη αντικατάσταση αξεσουάρ.
- Εύκολο και διαισθητικό στη λειτουργία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|450 - 600
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|35 - 150
|Μέγ. πίεση (bar)
|190
|Ισχύς παροχής (kW)
|3,4
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|035
|Παροχή νερού
|1″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|48,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|56,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|698 x 410 x 498
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Standard
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 250 bar
- Διακοπή πίεσης
- Ρυθμιζόμενη πίεση και παροχή νερού
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων με υψηλή πίεση
- Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων
- Καθαρισμός μηχανημάτων παραγωγής στη βιομηχανία, όπως σε χρωματοπωλεία, στην παραγωγή τροφίμων ή στον τομέα της μεταποίησης
- Καθαρισμός με υψηλή πίεση μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό και τον γεωργικό τομέα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
- Ιδανικό για ποικίλες εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας