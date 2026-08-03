Το Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic είναι ένα σταθερό μηχάνημα υψηλής πίεσης που χαρακτηρίζεται από τον στιβαρό σχεδιασμό και τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματά του. Ευέλικτο στη χρήση, αυτό το μηχάνημα μεσαίας κατηγορίας είναι ιδανικό για τον καθαρισμό οχημάτων, εγκαταστάσεων παραγωγής και γεωργικών μηχανημάτων. Η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο και λειτουργία αναρρόφησης χειρίζεται θερμοκρασίες νερού έως 60 °C και επιτρέπει τη ρύθμιση του όγκου του νερού και της πίεσης λειτουργίας. Ο τετραπολικός κινητήρας χαμηλής ταχύτητας μειώνει τη φθορά της αντλίας, η οποία προστατεύεται επιπλέον από ένα ενσωματωμένο φίλτρο νερού. Όλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι εύκολα προσβάσιμα χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό, ο οποίος απλοποιεί τη συντήρηση. Ο καλά μελετημένος σχεδιασμός συμπληρώνεται από συνδέσεις EASY!Lock για γρήγορη αντικατάσταση εξαρτημάτων και έξυπνες δυνατότητες αποθήκευσης.