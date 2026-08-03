Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 6/14-4 C
Το HDS 6/14-4 C είναι ένα μονοφασικό μηχάνημα καθαρισμού με ζεστό νερό υψηλής πίεσης της συμπαγούς κατηγορίας, με τετραπολικό, υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα, λειτουργία με ένα μόνο κουμπί και λειτουργία eco!efficiency.
Το HDS 6/14-4 C είναι ένα ισχυρό μονοφασικό μηχάνημα καθαρισμού με ζεστό νερό υψηλής πίεσης της σειράς HDS compact με τετραπολικό, υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα, οικονομική λειτουργία eco!efficiency και διαισθητικό χειρισμό με ένα μόνο κουμπί. Μια στιβαρή αξονική αντλία με τρία κεραμικά έμβολα δημιουργεί την απαραίτητη πίεση. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Advanced με πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων και χαλύβδινο σωλήνα μήκους άνω του 1 μέτρου, καθώς και τα συνδετικά EASY!Lock με γρήγορη απελευθέρωση, εξασφαλίζουν εργασία με εργονομία. Το σύστημα Soft Damping System (SDS) μειώνει τους κραδασμούς για εργασία χωρίς κόπωση. Η τεχνολογία ζεστού νερού διαλύει αποτελεσματικά ακόμη και τα λιπαντικά και μειώνει τη χρήση απορρυπαντικών, τα οποία δοσολογούνται με ακρίβεια από ένα δοχείο 15,5 λίτρων. Η πίεση και η ροή του νερού μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την εργασία και να ρυθμιστούν απευθείας στο πιστόλι χάρη στον σερβομηχανισμό. Το HDS 6/14-4 C είναι εύκολο στη συντήρηση και έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση σε δύσκολες συνθήκες. Η επιλογή αφαλάτωσης, το φίλτρο νερού και η βαλβίδα ασφαλείας προστατεύουν την τεχνολογία. Το ανθεκτικό πλαίσιο προστατεύει από τα χτυπήματα, ενώ οι μεγάλοι τροχοί και ο τροχός οδήγησης προσφέρουν υψηλή ευελιξία. Υπάρχουν δυνατότητες αποθήκευσης για τα εξαρτήματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Οικονομική αποδοτικότητα
- Λειτουργία eco!efficiency – οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον, ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
- Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ κατά 20%.
- Ακριβής δοσολογία χημικού καθαριστικού με λειτουργία ξεβγάλματος με καθαρό νερό.
Ευρεία γκάμα αξεσουάρ με EASY!Lock
- EASY!Force Advanced για εργασία χωρίς κόπωση χωρίς δύναμη συγκράτησης.
- Περιστρεφόμενη κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα 1050 mm.
- Η πατενταρισμένη κεφαλή ισχύος Kärcher μπορεί να προσφέρει έως και 40% περισσότερη δύναμη κρούσης από τις συμβατικές κεφαλές.
Λειτουργική αξιοπιστία
- Το εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία από σωματίδια ρύπων στο νερό.
- Οι βαλβίδες ασφαλείας, η προστασία από έλλειψη νερού και καυσίμου διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του μηχανήματος.
Αξιοπιστία
- Σύστημα μαλακώματος νερού για την προστασία του θερμαντικού πηνίου από βλάβες λόγω ασβεστοποίησης.
- Το σύστημα Soft Damping System (SDS) αντισταθμίζει τις δονήσεις και τις αιχμές πίεσης στο σύστημα υψηλής πίεσης.
Πολλαπλοί χώροι αποθήκευσης αξεσουάρ ενσωματωμένοι στο μηχάνημα
- Άγκιστρα αποθήκευσης για το καλώδιο τροφοδοσίας
- Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος ακροφυσίων.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο κάνης για εύκολη μεταφορά.
Δοσολογία καθαριστικού
- Ακριβής δοσολογία χημικού καθαριστικού με λειτουργία ξεβγάλματος με καθαρό νερό.
- Μεγάλο άνοιγμα δοχείου με αγωγό πλήρωσης
Μεγάλη κινητικότητα
- Σχεδιασμός "jogger" με μεγάλους ελαστικούς τροχούς και περιστρεφόμενους τροχίσκους.
- Ενσωματωμένο σύστημα κλίσης για αντιμετώπιση εμποδίων όπως σκάλες και άνισες επιφάνειες.
- Λαβές ώθησης για εύκολη μεταφορά και ευελιξία.
Εύχρηστα χειριστήρια
- Εύκολη λειτουργία με έναν μονό διακόπτη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|280 - 560
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Μέγ. πίεση (bar)
|200
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ισχύς παροχής (kW)
|3,4
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|3,6
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|2,9
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|15
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|121,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|133,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Σύστημα SDS
- Κάνη ψεκασμού υψηλής πίεσης
- Ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου και απορρυπαντικού
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Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός εξοπλισμού και μηχανημάτων
- Καθαρισμός εργαστηρίου
- Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
- Καθαρισμός σημείου service
- Καθαρισμός προσόψεων
- Καθαρισμός πισίνας
- Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων
- Καθαρισμός γραμμών παραγωγής
- Καθαρισμός συστημάτων παραγωγής