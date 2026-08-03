Το HDS 6/14-4 C είναι ένα ισχυρό μονοφασικό μηχάνημα καθαρισμού με ζεστό νερό υψηλής πίεσης της σειράς HDS compact με τετραπολικό, υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα, οικονομική λειτουργία eco!efficiency και διαισθητικό χειρισμό με ένα μόνο κουμπί. Μια στιβαρή αξονική αντλία με τρία κεραμικά έμβολα δημιουργεί την απαραίτητη πίεση. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force Advanced με πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίων και χαλύβδινο σωλήνα μήκους άνω του 1 μέτρου, καθώς και τα συνδετικά EASY!Lock με γρήγορη απελευθέρωση, εξασφαλίζουν εργασία με εργονομία. Το σύστημα Soft Damping System (SDS) μειώνει τους κραδασμούς για εργασία χωρίς κόπωση. Η τεχνολογία ζεστού νερού διαλύει αποτελεσματικά ακόμη και τα λιπαντικά και μειώνει τη χρήση απορρυπαντικών, τα οποία δοσολογούνται με ακρίβεια από ένα δοχείο 15,5 λίτρων. Η πίεση και η ροή του νερού μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την εργασία και να ρυθμιστούν απευθείας στο πιστόλι χάρη στον σερβομηχανισμό. Το HDS 6/14-4 C είναι εύκολο στη συντήρηση και έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση σε δύσκολες συνθήκες. Η επιλογή αφαλάτωσης, το φίλτρο νερού και η βαλβίδα ασφαλείας προστατεύουν την τεχνολογία. Το ανθεκτικό πλαίσιο προστατεύει από τα χτυπήματα, ενώ οι μεγάλοι τροχοί και ο τροχός οδήγησης προσφέρουν υψηλή ευελιξία. Υπάρχουν δυνατότητες αποθήκευσης για τα εξαρτήματα.