Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 6/15-4 C Classic
Μονοφασικό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 6/15-4 C Classic στην compact κατηγορία με ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα, στιβαρό πλαίσιο από χαλυβδοσωλήνα και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.
Εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής: το μονοφασικό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 6/15-4 C Classic στην compact κατηγορία με ισχυρό 4-πολικό κινητήρα. Μια ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα δημιουργεί την απαραίτητη πίεση και επιτρέπει την αποτελεσματική και γρήγορη εκτέλεση ενός ευρέος φάσματος εργασιών καθαρισμού με το δοκιμασμένο πιστόλι υψηλής πίεσης Classic. Η πίεση και η ροή νερού μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις. Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού κρατά τα σωματίδια βρωμιάς μακριά από την αντλία και παρατείνει τον χρόνο λειτουργία χωρίς βλάβες. Η τεχνολογία ζεστού νερού διασπά αποτελεσματικά ακόμη και λιπαντικά και μειώνει τη χρήση καθαριστικών. Το εξαιρετικά αξιόπιστο και εύκολο στη συντήρηση HDS 6/15-4 C Classic έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση σε δύσκολες συνθήκες, είτε σε εργοτάξια είτε στους κλάδους της γεωργίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας ή των μεταφορών. Ένα στιβαρό πλαίσιο από χαλυβδοσωλήνα παρέχει προστασία από χτυπήματα, ενώ οι τροχοί που δεν τρυπούν εξασφαλίζουν υψηλή ευελιξία. Η μηχανή μπορεί επίσης να φορτωθεί με γερανό χάρη σε ένα σημείο πρόσδεσης. Η δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων επιτρέπει πολύωρη λειτουργία. Υπάρχει ένας πρακτικός χώρος αποθήκευσης για αξεσουάρ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό και μακράς διάρκειαςΈνα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.
ΑξιοπιστίαΣτιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher. Δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας και φίλτρο νερού.
Αποτελεσματική μηχανική καυστήραΥψηλός βαθμός απόδοσης με χαμηλές εκπομπές και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μακροχρόνιες εφαρμογές εργασίας χάρη στη δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων. Στη ρύθμιση Eco το μηχάνημα λειτουργεί στην πιο οικονομική γκάμα θερμοκρασιών (60°C) με πλήρη ροή νερού.
Κορυφαία κινητικότητα
- Αδιάβροχοι, μεγάλοι τροχοί για ασφαλή ελιγμό σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Ένα πρακτικό άγκιστρο ανύψωσης επιτρέπει την απλή μεταφορά και σε ανώμαλο έδαφος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|300 - 600
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Μέγ. πίεση (bar)
|200
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ισχύς παροχής (kW)
|3,6
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|3,9
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|3,2
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου
|025
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|30
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|108
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|118
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1075 x 722 x 915
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Τυπική θερμοκρασία ζεστού νερού
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός εξοπλισμού και μηχανημάτων
- Καθαρισμός εργαστηρίου
- Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
- Καθαρισμός σημείου service
- Καθαρισμός προσόψεων
- Καθαρισμός πισίνας
- Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων
- Καθαρισμός γραμμών παραγωγής
- Καθαρισμός συστημάτων παραγωγής