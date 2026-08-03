Μεγάλη στιβαρότητα και εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης: το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 8/18-4 C Classic στην compact κατηγορία με ισχυρό 4-πολικό κινητήρα. Η αντλία στροφαλοφόρου άξονα δημιουργεί υψηλή πίεση και επιτρέπει την αποτελεσματική και γρήγορη εκτέλεση ενός ευρέος φάσματος εργασιών καθαρισμού με το δοκιμασμένο πιστόλι υψηλής πίεσης Classic. Η πίεση και η ροή νερού μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις. Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού κρατά τα σωματίδια βρωμιάς μακριά από την αντλία και παρατείνει τον χρόνο χωρίς βλάβες. Η τεχνολογία ζεστού νερού διασπά αποτελεσματικά ακόμη και λιπαντικά και μειώνει τη χρήση καθαριστικών. Το εξαιρετικά αξιόπιστο και εύκολο στη συντήρηση HDS 8/18-4 C Classic έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση σε δύσκολες συνθήκες, είτε σε εργοτάξια είτε στους κλάδους της γεωργίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας ή των μεταφορών. Ένα στιβαρό πλαίσιο από χαλυβδοσωλήνα παρέχει προστασία από χτυπήματα, ενώ οι τροχοί που δεν τρυπούν εξασφαλίζουν υψηλή ευελιξία. Η μηχανή μπορεί επίσης να φορτωθεί με γερανό χάρη σε ένα σημείο πρόσδεσης. Η δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων επιτρέπει πολύωρη λειτουργία. Υπάρχει ένας χώρος αποθήκευσης για αξεσουάρ.