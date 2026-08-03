90 χρόνια Kärcher: το μηχάνημα εισαγωγικού επιπέδου στην κατηγορία των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης ζεστού νερού, το HDS 5/13 U σε μαύρο χρώμα, εντυπωσιάζει με τον εξελιγμένο και καινοτόμο σχεδιασμό του. Ο οριζόντιος σχεδιασμός του μηχανήματος του δίνει χαμηλό βάρος και συμπαγείς διαστάσεις. Το όφελος από αυτό είναι ότι το μηχάνημα μεταφέρεται πολύ εύκολα σε αυτοκίνητα και είναι εύκολο στους ελιγμούς σε ανώμαλες επιφάνειες χάρη στους μεγάλους τροχούς και τη λαβή ώθησης. Ο συνδυασμός της κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας ακροφυσίων, του στροβιλοσυμπιεστή και της αυξημένης απόδοσης της αντλίας εξασφαλίζει επίσης εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force επιτρέπει την άνετη εργασία, χρησιμοποιώντας τη δύναμη ανάκρουσης του πίδακα υψηλής πίεσης για να μειώσει τη δύναμη συγκράτησης για τον χειριστή στο μηδέν. Και με τους συνδετήρες ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock, η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση είναι πέντε φορές πιο γρήγορη από ό,τι με τις συμβατικές συνδέσεις με βίδες. Η απλή λειτουργία και οι επιλογές αποθήκευσης για το σωλήνα και το ακροφύσιο ψεκασμού ολοκληρώνουν τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος.