Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 5/13 U anniversary edition
Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 5/13 U Anniversary Edition σε μαύρο χρώμα εντυπωσιάζει με πίεση λειτουργίας 130 bar και εξαιρετική ευελιξία και εργονομία χάρη στην όρθια σχεδίαση.
90 χρόνια Kärcher: το μηχάνημα εισαγωγικού επιπέδου στην κατηγορία των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης ζεστού νερού, το HDS 5/13 U σε μαύρο χρώμα, εντυπωσιάζει με τον εξελιγμένο και καινοτόμο σχεδιασμό του. Ο οριζόντιος σχεδιασμός του μηχανήματος του δίνει χαμηλό βάρος και συμπαγείς διαστάσεις. Το όφελος από αυτό είναι ότι το μηχάνημα μεταφέρεται πολύ εύκολα σε αυτοκίνητα και είναι εύκολο στους ελιγμούς σε ανώμαλες επιφάνειες χάρη στους μεγάλους τροχούς και τη λαβή ώθησης. Ο συνδυασμός της κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας ακροφυσίων, του στροβιλοσυμπιεστή και της αυξημένης απόδοσης της αντλίας εξασφαλίζει επίσης εξαιρετική απόδοση καθαρισμού. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force επιτρέπει την άνετη εργασία, χρησιμοποιώντας τη δύναμη ανάκρουσης του πίδακα υψηλής πίεσης για να μειώσει τη δύναμη συγκράτησης για τον χειριστή στο μηδέν. Και με τους συνδετήρες ταχείας απελευθέρωσης EASY!Lock, η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση είναι πέντε φορές πιο γρήγορη από ό,τι με τις συμβατικές συνδέσεις με βίδες. Η απλή λειτουργία και οι επιλογές αποθήκευσης για το σωλήνα και το ακροφύσιο ψεκασμού ολοκληρώνουν τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής σχεδιασμός
- Αποθήκευση και μεταφορά με εξοικονόμηση χώρου.
- Ανθεκτική αντλία και δεξαμενή καυσίμου για οριζόντια μεταφορά.
- Ιδανικό και για μικρότερα οχήματα εξυπηρέτησης.
Ασφαλείς επιλογές για την αποθήκευση των αξεσουάρ.
- Άνετη, ασφαλής αποθήκευση σωλήνα υψ. πίεσης
- Εγγυημένος εργονομικός χειρισμός.
- Δεν απαιτείται πολύς χρόνος για εγκατάσταση/ρυθμίσεις
Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-release
- Επιτέλους - εργαστείτε χωρίς να κουράζεστε: με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 80
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,6
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|3,1
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|6,5
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|69
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|77,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|618 x 618 x 994
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Τυπική θερμοκρασία ζεστού νερού
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
Εξοπλισμός
- Διακοπή πίεσης
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
- Καθαρισμός σημείου service
- Καθαρισμός προσόψεων
- Καθαρισμός πισίνας
- Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων
- Καθαρισμός γραμμών παραγωγής
- Καθαρισμός συστημάτων παραγωγής