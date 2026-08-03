Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 10/21-4St
Λειτουργία χωρίς προβλήματα, υψηλή ασφάλεια και στιβαρότητα: ισχυρό, σταθερό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού με 1.000 l/h και 210 bar.
Αυτό το σταθερό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού για θερμοκρασία έως 60 °C στην είσοδο νερού διαθέτει παροχή 1.000 l/h και εντυπωσιακή πίεση λειτουργίας 210 bar. Η υψηλή απόδοση επιτρέπει τη συνεχή χρήση σε δύσκολες συνθήκες, για παράδειγμα στους γεωργικούς ή βιομηχανικούς τομείς. Το στιβαρό περίβλημα και το πλαίσιο από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, η σταθερή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ο 4-πολικός υδρόψυκτος ηλεκτροκινητήρας χαμηλής ταχύτητας εξασφαλίζουν στιβαρότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η μηχανή διαθέτει επίσης ενσωματωμένη δεξαμενή αποθήκευσης νερού με προστασία από λειτουργία χωρίς νερό και ένδειξη κενού. Το απορρυπαντικό παρέχεται μέσω ειδικής εισόδου με βαλβίδα δοσολογίας και η στάθμη κενού εμφανίζεται επίσης με ένδειξη. Η μηχανή διαθέτει μεγάλο περιστροφικό διακόπτη για άνετη λειτουργία, ενώ οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν γρήγορα. Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στο εύρος παράδοσης και διατίθενται σε κάθε σημείο χρήσης: μανόμετρο και μετρητής χρόνου, είσοδος για δεύτερο απορρυπαντικό, αυτόματη αποσυμπίεση και τηλεχειριστήρια.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικά και στιβαράΗ αξιόπιστη και ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλής απόδοσης της Kärcher εξασφαλίζει βέλτιστη πίεση. Ο 4πολικός, βραδύκαυστος ηλεκτροκινητήρας εγγυάται μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και υλικά υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
Εξοπλισμός υψηλής ποιότηταςΣτιβαρό πλαίσιο και κάλυμμα από χάλυβα με βαφή πούδρας. Δεξαμενή αποθήκευσης με βαλβίδα πλωτήρα και προστασία ξηρής λειτουργίας. Έτοιμο για τη σύνδεση τηλεχειριστηρίων.
Εύκολη λειτουργίαΈνας μόνο περιστροφικός διακόπτης για όλες τις λειτουργίες εγγυάται απλό χειρισμό χωρίς μεγάλους χρόνους εκπαίδευσης. Η πρακτική ένδειξη σφαλμάτων ενημερώνει άμεσα τους χρήστες και εξοικονομεί χρόνο. Ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη χάρη στα αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα. Καμία ανάγκη για χρονοβόρα επαγωγή.
Στιβαρή σχεδίαση για σκληρές συνθήκες εργασίας
- Κατάλληλο για καθημερινή χρήση.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό δύσκολες συνθήκες εργασίας.
- Καινοτόμο, μακράς διάρκειας, στιβαρό και επομένως πολύ οικονομικό μηχάνημα.
Είσοδος απορρυπαντικού
- Το σύστημα εισαγωγής απορρυπαντικού με βαλβίδα δοσομέτρησης και ένδειξη κενού είναι μόνο μέρος του εξοπλισμού υψηλής ποιότητας που παρέχεται στάνταρ.
- Μονάδα δοσομέτρησης απορρυπαντικού στην πλευρά της αναρρόφησης.
- Προαιρετικά: δεύτερη είσοδος με βαλβίδα και ένδειξη κενού.
Πάντα ευέλικτο χάρη στη δυνατότητα γρήγορης μετασκευής
- Η αυτόματη ανακούφιση από την πίεση διατίθεται προαιρετικά.
- Προαιρετικά: δεύτερη είσοδος με βαλβίδα και ένδειξη κενού.
- Ο μετρητής πίεσης και ο μετρητής του χρόνου που έχει παρέλθει διατίθενται προαιρετικά.
Μεγάλο ενσωματωμένο φίλτρο νερού
- Μεγάλο λεπτό φίλτρο νερού για βέλτιστη προστασία της αντλίας.
- Εύκολο στη χρήση, εύκολο στον καθαρισμό
- Εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής για όλα τα εξαρτήματα υψηλής πίεσης.
Ηλεκτρονική παρακολούθηση για μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας.
- Προστατεύει την αντλία από την ξηρή λειτουργία.
- Απενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροών ή διακοπής φάσης.
- Προστασία από υπέρταση και υπόταση.
Ένδειξη: κωδικοί σφαλμάτων, κατάσταση λειτουργίας, διαστήματα συντήρησης
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα σέρβις και συντήρησης.
- Πλήρες δίκτυο σέρβις με άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς σέρβις.
Είναι έτοιμο για χρήση γρήγορα ανά πάσα στιγμή
- Έτοιμη με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς χρόνους εγκατάστασης ή μεταφοράς κινητών μηχανημάτων.
- Η αντλία ξεκινά μόλις ενεργοποιηθεί το πιστόλι σκανδάλης, επιτρέποντας την άνετη εργασία από οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας.
- Το μηχάνημα είναι πάντα έτοιμο για μέγιστη παραγωγικότητα και ευελιξία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 1000
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|250 / 25
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Ισχύς παροχής (kW)
|7,5
|Προστασία (A)
|16
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|1″
|Αριθμός χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|Σταθερά συστήματα
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|74
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|83,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Πεδίο προμήθειας
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
- Ακροφύσιο ισχύος
- Πλαίσιο και κάλυμμα: Ατσάλι, βαμμένο με πούδρα
- Έτοιμο για εγκατάσταση σερβομηχανισμού
- Προεξοπλισμένο για είσοδο απορρυπαντικού
Εξοπλισμός
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Προστασία από ξηρή λειτουργία
- Μεγάλο φίλτρο νερού
- Δεξαμενή αποθήκευσης με φλοτέρ
- Έτοιμο για τηλεχειρισμό
- Δοσολογία RM1
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού
- Υδρόψυκτο μοτέρ
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων και μηχανημάτων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας και της γεωργίας
- Καθαρισμός με υψηλή πίεση μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό και τον γεωργικό τομέα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
- Ιδανικό για συνεργεία αυτοκινήτων, καταστήματα ενοικίασης οχημάτων, κέντρα πλύσης αυτοκινήτων, εργολάβους οικοδομικών υπηρεσιών, επαγγελματίες του εμπορίου, μικρές κατασκευαστικές εταιρείες, μικρά συνεργεία και αγροκτήματα κ.λπ.
- Ευέλικτες εφαρμογές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, π.χ. για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων παραγωγής
- Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία
- Ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό οχημάτων, στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και στη βιομηχανία
- Ιδανικό για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων
- Δημόσιος τομέας