Αυτό το σταθερό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού για θερμοκρασία έως 60 °C στην είσοδο νερού διαθέτει παροχή 1.000 l/h και εντυπωσιακή πίεση λειτουργίας 210 bar. Η υψηλή απόδοση επιτρέπει τη συνεχή χρήση σε δύσκολες συνθήκες, για παράδειγμα στους γεωργικούς ή βιομηχανικούς τομείς. Το στιβαρό περίβλημα και το πλαίσιο από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, η σταθερή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ο 4-πολικός υδρόψυκτος ηλεκτροκινητήρας χαμηλής ταχύτητας εξασφαλίζουν στιβαρότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η μηχανή διαθέτει επίσης ενσωματωμένη δεξαμενή αποθήκευσης νερού με προστασία από λειτουργία χωρίς νερό και ένδειξη κενού. Το απορρυπαντικό παρέχεται μέσω ειδικής εισόδου με βαλβίδα δοσολογίας και η στάθμη κενού εμφανίζεται επίσης με ένδειξη. Η μηχανή διαθέτει μεγάλο περιστροφικό διακόπτη για άνετη λειτουργία, ενώ οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν γρήγορα. Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται στο εύρος παράδοσης και διατίθενται σε κάθε σημείο χρήσης: μανόμετρο και μετρητής χρόνου, είσοδος για δεύτερο απορρυπαντικό, αυτόματη αποσυμπίεση και τηλεχειριστήρια.