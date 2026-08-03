Το πλυστικό μας μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού για δύσκολες συνθήκες εργασίας σε συνεχή σταθερή χρήση μπορεί να λειτουργήσει με θερμοκρασία εισόδου νερού έως 60 °C. Με πίεση 180 bar και παροχή 800 l/h, είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων παραγωγής. Στην καρδιά του βρίσκονται η στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ο 4-πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλής ταχύτητας. Το περίβλημα και το πλαίσιο, τα οποία είναι κατασκευασμένα από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, συμβάλλουν επίσης στην ανθεκτικότητά του. Η μηχανή διαθέτει είσοδο απορρυπαντικού με βαλβίδα δοσολογίας και ένδειξη κενού, καθώς και δεξαμενή αποθήκευσης νερού με προστασία από λειτουργία χωρίς νερό και η στάθμη κενού εμφανίζεται επίσης με ένδειξη. Η ασφαλής λειτουργία εξασφαλίζεται από ηλεκτρονική παρακολούθηση για την παροχή ειδοποιήσεων σφαλμάτων και διαστημάτων συντήρησης. Ένας μεγάλος περιστροφικός διακόπτης κάνει τη λειτουργία άνετη και εύκολη, ενώ η εγκατάσταση και η συντήρηση έχουν επίσης σχεδιαστεί με γνώμονα την φιλικότητα προς τον χρήστη. Εκτεταμένα αξεσουάρ όπως μετρητές χρόνου, τηλεχειριστήρια ή αυτόματη αποσυμπίεση δεν περιλαμβάνονται στο εύρος παράδοσης και μπορούν να επιλεγούν σε κάθε σημείο χρήσης.