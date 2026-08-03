Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 8/18-4 St
Εύκολος χειρισμός, στιβαρός και ισχυρός: σταθερό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού με 800 l/h και 180 bar για συνεχή χρήση σε δύσκολες συνθήκες εργασίας.
Το πλυστικό μας μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού για δύσκολες συνθήκες εργασίας σε συνεχή σταθερή χρήση μπορεί να λειτουργήσει με θερμοκρασία εισόδου νερού έως 60 °C. Με πίεση 180 bar και παροχή 800 l/h, είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων παραγωγής. Στην καρδιά του βρίσκονται η στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ο 4-πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλής ταχύτητας. Το περίβλημα και το πλαίσιο, τα οποία είναι κατασκευασμένα από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, συμβάλλουν επίσης στην ανθεκτικότητά του. Η μηχανή διαθέτει είσοδο απορρυπαντικού με βαλβίδα δοσολογίας και ένδειξη κενού, καθώς και δεξαμενή αποθήκευσης νερού με προστασία από λειτουργία χωρίς νερό και η στάθμη κενού εμφανίζεται επίσης με ένδειξη. Η ασφαλής λειτουργία εξασφαλίζεται από ηλεκτρονική παρακολούθηση για την παροχή ειδοποιήσεων σφαλμάτων και διαστημάτων συντήρησης. Ένας μεγάλος περιστροφικός διακόπτης κάνει τη λειτουργία άνετη και εύκολη, ενώ η εγκατάσταση και η συντήρηση έχουν επίσης σχεδιαστεί με γνώμονα την φιλικότητα προς τον χρήστη. Εκτεταμένα αξεσουάρ όπως μετρητές χρόνου, τηλεχειριστήρια ή αυτόματη αποσυμπίεση δεν περιλαμβάνονται στο εύρος παράδοσης και μπορούν να επιλεγούν σε κάθε σημείο χρήσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικά και στιβαρά4πολικός υδρόψυκτος ηλεκτροκινητήρας. Στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και υλικά υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αξιόπιστη και ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλής απόδοσης της Kärcher εξασφαλίζει βέλτιστη πίεση.
Εξοπλισμός υψηλής ποιότηταςΔεξαμενή αποθήκευσης με βαλβίδα πλωτήρα και προστασία ξηρής λειτουργίας. Στιβαρό πλαίσιο και κάλυμμα από χάλυβα με βαφή πούδρας. Έτοιμο για τη σύνδεση τηλεχειριστηρίων.
Εύκολη λειτουργίαΈνας μόνο περιστροφικός διακόπτης για όλες τις λειτουργίες εγγυάται απλό χειρισμό χωρίς μεγάλους χρόνους εκπαίδευσης. Η πρακτική ένδειξη σφαλμάτων ενημερώνει άμεσα τους χρήστες και εξοικονομεί χρόνο. Αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα και ένα σαφώς διατεταγμένο πεδίο λειτουργίας για εύκολη κατανόηση και αυξημένη παραγωγικότητα.
Στιβαρή σχεδίαση για σκληρές συνθήκες εργασίας
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερη προσπάθεια συντήρησης και χαμηλότερο κόστος. Ιδανικό για βιομηχανική χρήση.
- Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση.
- Μακροχρόνιο, στιβαρό και συνεπώς πολύ οικονομικό μηχάνημα.
Σύστημα αναρρόφησης και δοσομέτρησης καθαριστικών ουσιών για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού
- Είσοδος απορρυπαντικού με βαλβίδα και ένδειξη κενού.
- Μονάδα δοσομέτρησης απορρυπαντικού στην πλευρά της αναρρόφησης.
- Προαιρετικά: δεύτερη είσοδος με βαλβίδα και ένδειξη κενού.
Λεπτό φίλτρο νερού
- Μεγάλο λεπτό φίλτρο νερού για βέλτιστη προστασία της αντλίας.
- Εύκολο στη χρήση, εύκολο στον καθαρισμό
- Εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής για όλα τα εξαρτήματα υψηλής πίεσης.
Ηλεκτρονική παρακολούθηση για μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας.
- Προστατεύει την αντλία από την ξηρή λειτουργία.
- Απενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροών ή διακοπής φάσης.
- Προστασία από υπέρταση και υπόταση.
Ένδειξη: κωδικοί σφαλμάτων, κατάσταση λειτουργίας, διαστήματα συντήρησης
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα σέρβις και συντήρησης.
- Πλήρες δίκτυο σέρβις με άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς σέρβις.
Είναι έτοιμο για χρήση γρήγορα ανά πάσα στιγμή
- Έτοιμη με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς χρόνους εγκατάστασης ή μεταφοράς κινητών μηχανημάτων.
- Η αντλία ξεκινά μόλις ενεργοποιηθεί το πιστόλι σκανδάλης, επιτρέποντας την άνετη εργασία από οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας.
- Το μηχάνημα είναι πάντα έτοιμο για μέγιστη παραγωγικότητα και ευελιξία.
Πάντα ευέλικτο χάρη στη δυνατότητα γρήγορης μετασκευής
- Ένας μετρητής χρόνου και ένα μανόμετρο, καθώς και αυτόματη εκτόνωση πίεσης για την προστασία των εξαρτημάτων και των σωληνώσεων διατίθενται ως προαιρετικές επιλογές.
- Μια δεύτερη είσοδος απορρυπαντικού με ένδειξη κενού και βαλβίδα δοσομέτρησης διατίθεται προαιρετικά.
- Το μηχάνημα μπορεί εναλλακτικά να ελέγχεται με τηλεχειριστήριο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 800
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|180 / 18
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|240 / 24
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Ισχύς παροχής (kW)
|5,5
|Προστασία (A)
|16
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|1″
|Αριθμός χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|Σταθερά συστήματα
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|68
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|77,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Πεδίο προμήθειας
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
- Ακροφύσιο ισχύος
- Πλαίσιο και κάλυμμα: Ατσάλι, βαμμένο με πούδρα
- Έτοιμο για εγκατάσταση σερβομηχανισμού
- Προεξοπλισμένο για είσοδο απορρυπαντικού
Εξοπλισμός
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Προστασία από ξηρή λειτουργία
- Μεγάλο φίλτρο νερού
- Δεξαμενή αποθήκευσης με φλοτέρ
- Έτοιμο για τηλεχειρισμό
- Δοσολογία RM1
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού
- Υδρόψυκτο μοτέρ
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό μηχανημάτων και οχημάτων
- Γεωργία
- Ευέλικτες εφαρμογές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, π.χ. για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων παραγωγής
- Ιδανικό για συνεργεία αυτοκινήτων, καταστήματα ενοικίασης οχημάτων, κέντρα πλύσης αυτοκινήτων, εργολάβους οικοδομικών υπηρεσιών, επαγγελματίες του εμπορίου, μικρές κατασκευαστικές εταιρείες, μικρά συνεργεία και αγροκτήματα κ.λπ.
- Βιομηχανία
- Ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό οχημάτων, στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και στη βιομηχανία
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία
- Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων
- Ιδανικό για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων
- Δημόσιος τομέας