Στιβαρό, ισχυρό και εύκολο στον χειρισμό - αυτό το σταθερό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού για έως και 85 °C στην είσοδο νερού με προηγμένη αντλία πίεσης είναι ιδανικό για συνεχή χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Εντυπωσιάζει με παροχή 800 l/h και πίεση 180 bar. Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης διαθέτει δεξαμενή αποθήκευσης νερού με προστασία από άλατα και προστασία από λειτουργία χωρίς νερό, συμπεριλαμβανομένης ένδειξης κενού για την προστασία από άλατα. Υπάρχει επίσης είσοδος απορρυπαντικού με βαλβίδα δοσολογίας και ένδειξη κενού. Εντυπωσιάζει με την ανθεκτικότητά του χάρη στη στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ανθεκτικό πλαίσιο και περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Ο 4-πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλής ταχύτητας εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ η ηλεκτρονική παρακολούθηση εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία. Η λειτουργία είναι χωρίς προβλήματα χάρη στον μεγάλο περιστροφικό διακόπτη, ενώ η εγκατάσταση και η συντήρηση είναι επίσης απλές και φιλικές προς τον χρήστη. Η μηχανή παρέχεται χωρίς αξεσουάρ, τα οποία μπορούν να επιλεγούν σε οποιοδήποτε σημείο χρήσης: μανόμετρο, μετρητής χρόνου, είσοδος για δεύτερο απορρυπαντικό, αυτόματη αποσυμπίεση και διάφορα τηλεχειριστήρια.