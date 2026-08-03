Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 8/18-4St H
Σταθερό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με στιβαρό πλαίσιο και κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Ισχυρό με 800 l/h και 180 bar, υψηλής ποιότητας εξοπλισμό και υψηλή ασφάλεια λειτουργίας.
Στιβαρό, ισχυρό και εύκολο στον χειρισμό - αυτό το σταθερό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού για έως και 85 °C στην είσοδο νερού με προηγμένη αντλία πίεσης είναι ιδανικό για συνεχή χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Εντυπωσιάζει με παροχή 800 l/h και πίεση 180 bar. Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης διαθέτει δεξαμενή αποθήκευσης νερού με προστασία από άλατα και προστασία από λειτουργία χωρίς νερό, συμπεριλαμβανομένης ένδειξης κενού για την προστασία από άλατα. Υπάρχει επίσης είσοδος απορρυπαντικού με βαλβίδα δοσολογίας και ένδειξη κενού. Εντυπωσιάζει με την ανθεκτικότητά του χάρη στη στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και ανθεκτικό πλαίσιο και περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Ο 4-πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλής ταχύτητας εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ η ηλεκτρονική παρακολούθηση εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία. Η λειτουργία είναι χωρίς προβλήματα χάρη στον μεγάλο περιστροφικό διακόπτη, ενώ η εγκατάσταση και η συντήρηση είναι επίσης απλές και φιλικές προς τον χρήστη. Η μηχανή παρέχεται χωρίς αξεσουάρ, τα οποία μπορούν να επιλεγούν σε οποιοδήποτε σημείο χρήσης: μανόμετρο, μετρητής χρόνου, είσοδος για δεύτερο απορρυπαντικό, αυτόματη αποσυμπίεση και διάφορα τηλεχειριστήρια.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοπλισμός υψηλής ποιότηταςΔεξαμενή αποθήκευσης με βαλβίδα, προστασία από άλατα και προστασία ξηρής λειτουργίας. Πολύ στιβαρό πλαίσιο και κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα. Το μηχάνημα μπορεί εναλλακτικά να ελέγχεται με τηλεχειριστήριο.
Ανθεκτικά και στιβαράΣτιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και υλικά υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αξιόπιστη και ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλής απόδοσης της Kärcher εξασφαλίζει βέλτιστη πίεση. Τετραπολικός, αερόψυκτος ηλεκτροκινητήρας χαμηλών στροφών.
Εύκολος στη χρήσηΈνας μόνο περιστροφικός διακόπτης για όλες τις λειτουργίες εγγυάται απλό χειρισμό χωρίς μεγάλους χρόνους εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη χάρη στα αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα. Καμία ανάγκη για χρονοβόρα επαγωγή. Οι λυχνίες LED υποδεικνύουν την ετοιμότητα για χρήση, την έλλειψη νερού και το διάστημα σέρβις.
Ο στιβαρός σχεδιασμός επιτρέπει επίσης εφαρμογές βαρέως τύπου
- Κατάλληλο για καθημερινή χρήση.
- Μακροχρόνιο, στιβαρό και συνεπώς πολύ οικονομικό μηχάνημα.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερη προσπάθεια συντήρησης και χαμηλότερο κόστος. Ιδανικό για βιομηχανική χρήση.
Είσοδος απορρυπαντικού με βαλβίδα και ένδειξη κενού
- Για ακριβή και απείρως μεταβαλλόμενη δοσολογία καθαριστικών ουσιών.
- Μονάδα δοσομέτρησης απορρυπαντικού στην πλευρά της αναρρόφησης.
Ηλεκτρονική παρακολούθηση για μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας.
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλού εύρους τάσης ή υπέρτασης.
- Απενεργοποίηση σε περίπτωση έλλειψης νερού, LED: αναμονή, σέρβις, σφάλμα.
- Απενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροών ή διακοπής φάσης.
Μεγάλο ενσωματωμένο φίλτρο νερού
- Μεγάλο λεπτό φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας.
- Εύκολο στη χρήση, εύκολο στον καθαρισμό
- Εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής για όλα τα εξαρτήματα υψηλής πίεσης.
Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση εξοικονομεί το κόστος συναρμολόγησης.
- Πλήρες δίκτυο σέρβις με άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς σέρβις.
Εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ και κιτ προσαρτημάτων
- Ο μετρητής πίεσης και ο μετρητής του χρόνου που έχει παρέλθει διατίθενται προαιρετικά.
- Η αυτόματη ανακούφιση από την πίεση διατίθεται προαιρετικά.
- Προαιρετικά: δεύτερη είσοδος με βαλβίδα και ένδειξη κενού.
Είναι έτοιμο για χρήση γρήγορα ανά πάσα στιγμή
- Το μηχάνημα είναι πάντα έτοιμο για μέγιστη παραγωγικότητα και ευελιξία.
- Έτοιμη με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς χρόνους εγκατάστασης ή μεταφοράς κινητών μηχανημάτων.
- Η αντλία ξεκινά μόλις ενεργοποιηθεί το πιστόλι σκανδάλης, επιτρέποντας την άνετη εργασία από οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 800
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|240 / 24
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|85
|Ισχύς παροχής (kW)
|5,5
|Προστασία (A)
|16
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|1″
|Αριθμός χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|Σταθερά συστήματα
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|75
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|84,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Πεδίο προμήθειας
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
- Ακροφύσιο ισχύος
- Πλαίσιο και κάλυμμα: ανοξείδωτος χάλυβας
- Έτοιμο για εγκατάσταση σερβομηχανισμού
- Προεξοπλισμένο για είσοδο απορρυπαντικού
Εξοπλισμός
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Αντλία πίεσης
- Αναστολέας αλάτων
- Προστασία από ξηρή λειτουργία
- Μεγάλο φίλτρο νερού
- Δεξαμενή αποθήκευσης με φλοτέρ
- Έτοιμο για τηλεχειρισμό
- Δοσολογία RM1
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού
- Αερόψυκτο μοτέρ
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για εφαρμογές καθαρισμού στη βιομηχανία τροφίμων
- Ιδανικό για εφαρμογές στις βιομηχανίες τροφίμων, καλλυντικών και χημικών προϊόντων
- Καθαρισμός οχημάτων
- Για τον καθαρισμό μηχανημάτων και οχημάτων
- Καθαρισμός με υψηλή πίεση μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό και τον γεωργικό τομέα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
- Ιδανικό για τον καθαρισμό σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, για παράδειγμα για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων παραγωγής
- Γεωργία
- Βιομηχανία
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία
- Για καθαρισμό υψηλής πίεσης με κρύο ή ζεστό νερό