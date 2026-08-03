Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 10/21 -4 St EU-I

Το HDS 10/21-4 St είναι ένα σταθερό μηχάνημα καθαρισμού με ζεστό νερό υψηλής πίεσης και καυστήρα πετρελαίου που παρέχει εξαιρετικά υψηλή πίεση: η πίεση έως 210 bar καθαρίζει εύκολα ακόμη και τους πιο επίμονους ρύπους. Ο 4-πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλής ταχύτητας παράγει υψηλή ισχύ για απαιτητική συνεχή χρήση. Η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο παρέχει έως 1000 λίτρα νερού ανά ώρα. Η δεξαμενή αποθήκευσης νερού διαθέτει ενσωματωμένη προστασία από τα άλατα και φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας. Το απορρυπαντικό αναρροφάται και δοσολογείται με ακρίβεια από μια βαλβίδα. Μια ένδειξη κενού υποδεικνύει πότε τελειώνει το απορρυπαντικό. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση του καυστήρα πετρελαίου και της συνολικής τεχνολογίας εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας. Ένας διαισθητικός περιστροφικός διακόπτης ή το προαιρετικό τηλεχειριστήριο καθιστούν τη λειτουργία απλή, ενώ οι εργασίες συντήρησης και επισκευής έχουν επίσης σχεδιαστεί για να είναι φιλικές προς τον χρήστη. Με μια μεγάλη γκάμα διαθέσιμων εξαρτημάτων, το HDS 10/21-4 St μπορεί να προσαρμοστεί σε μια μεγάλη ποικιλία εργασιών καθαρισμού. Το μηχάνημα μπορεί να συμπληρωθεί με ένα μανόμετρο καιμετρητή ωρών, μια δεύτερη μονάδα δοσομέτρησης απορρυπαντικού και ένα σύστημα εκτόνωσης πίεσης.