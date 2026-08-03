Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 10/21 -4 St EU-I
Εξαιρετική απόδοση υπό πίεση: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ζεστό νερό HDS 10/21-4 St stationary με καυστήρα πετρελαίου έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση σε δύσκολες εφαρμογές και καθαρίζει με πίεση έως 210 bar.
Το HDS 10/21-4 St είναι ένα σταθερό μηχάνημα καθαρισμού με ζεστό νερό υψηλής πίεσης και καυστήρα πετρελαίου που παρέχει εξαιρετικά υψηλή πίεση: η πίεση έως 210 bar καθαρίζει εύκολα ακόμη και τους πιο επίμονους ρύπους. Ο 4-πολικός ηλεκτροκινητήρας χαμηλής ταχύτητας παράγει υψηλή ισχύ για απαιτητική συνεχή χρήση. Η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο παρέχει έως 1000 λίτρα νερού ανά ώρα. Η δεξαμενή αποθήκευσης νερού διαθέτει ενσωματωμένη προστασία από τα άλατα και φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας. Το απορρυπαντικό αναρροφάται και δοσολογείται με ακρίβεια από μια βαλβίδα. Μια ένδειξη κενού υποδεικνύει πότε τελειώνει το απορρυπαντικό. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση του καυστήρα πετρελαίου και της συνολικής τεχνολογίας εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας. Ένας διαισθητικός περιστροφικός διακόπτης ή το προαιρετικό τηλεχειριστήριο καθιστούν τη λειτουργία απλή, ενώ οι εργασίες συντήρησης και επισκευής έχουν επίσης σχεδιαστεί για να είναι φιλικές προς τον χρήστη. Με μια μεγάλη γκάμα διαθέσιμων εξαρτημάτων, το HDS 10/21-4 St μπορεί να προσαρμοστεί σε μια μεγάλη ποικιλία εργασιών καθαρισμού. Το μηχάνημα μπορεί να συμπληρωθεί με ένα μανόμετρο καιμετρητή ωρών, μια δεύτερη μονάδα δοσομέτρησης απορρυπαντικού και ένα σύστημα εκτόνωσης πίεσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλών επιδόσεων
- Στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή και υλικά υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ιδιαίτερα στιβαρό και μεγάλης διάρκειας ζωής
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερη προσπάθεια συντήρησης και χαμηλότερο κόστος. Ιδανικό για βιομηχανική χρήση.
Υδρόψυκτος τετραπολικός ηλεκτρικός κινητήρας (θέρμανση με πετρέλαιο)
- Υδρόψυκτο μοτέρ για υψηλό επίπεδο απόδοσης και αντοχής
- Ο 4πολικός, βραδύκαυστος ηλεκτροκινητήρας εγγυάται μεγάλο χρόνο λειτουργίας.
- Για υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης.
Αποτελεσματική μηχανική καυστήρα
- Καυστήρας υψηλής απόδοσης με θερμαντικό δακτύλιο όρθιου τύπου και συνεχή ανάφλεξη χωρίς κατάκαυση.
- Με αποδεδειγμένη και αποδοτική τεχνολογία καυστήρα Kärcher για χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.
- Καυστήρας με υψηλή απόδοση (> 91%), χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και πολύ χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.
Ηλεκτρονική παρακολούθηση για μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας.
- Απενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροών ή διακοπής φάσης.
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλού εύρους τάσης ή υπέρτασης.
- Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας φλόγας και εκπομπών, η προστασία από έλλειψη νερού/υπερπίεση, η προστασία από τα άλατα με ένδειξη κενής δεξαμενής και η παρακολούθηση δυσλειτουργιών εξασφαλίζουν ασφαλή και μακροχρόνια λειτουργία.
Εξοπλισμός υψηλής ποιότητας
- Ο ενσωματωμένος δεξαμενή νερού με προστασία από τα άλατα και ένδειξη κενού προστατεύει το θερμαντικό πηνίο και ολόκληρο το σύστημα από τα άλατα.
- Το περίβλημα και το πλαίσιο είναι κατασκευασμένα από ατσάλι με επίστρωση σκόνης για μεγαλύτερη αντοχή.
- Το σύστημα εισαγωγής απορρυπαντικού με βαλβίδα δοσομέτρησης και ένδειξη κενού είναι μόνο μέρος του εξοπλισμού υψηλής ποιότητας που παρέχεται στάνταρ.
Εύκολη και βολική λειτουργία
- Ένας περιστροφικός διακόπτης για όλες τις λειτουργίες. Για απλό και γρήγορο χειρισμό, χωρίς να απαιτείται μεγάλο διάστημα για εξοικείωση με τα χειριστήρια.
- Η πρακτική ένδειξη σφαλμάτων ενημερώνει άμεσα τους χρήστες και εξοικονομεί χρόνο.
- Ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη χάρη στα αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα. Καμία ανάγκη για χρονοβόρα επαγωγή.
Μεγάλο, διαφανές φίλτρο νερού
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
- Εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής για όλα τα εξαρτήματα υψηλής πίεσης.
- Εύκολο στη χρήση, εύκολο στον καθαρισμό
Σύστημα αναρρόφησης και δοσομέτρησης καθαριστικών ουσιών για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ρύθμισης της δοσολογίας, τα απορρυπαντικά μπορούν να δοσολογούνται με ακρίβεια ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης.
- Για ακριβή και απείρως μεταβαλλόμενη δοσολογία καθαριστικών ουσιών.
Απλή συντήρηση και πολύ εύκολο σέρβις
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα σέρβις και συντήρησης.
- Πλήρες δίκτυο σέρβις με άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς σέρβις.
- Η εμφάνιση κωδικών σφάλματος, της κατάστασης λειτουργίας, των διαστημάτων συντήρησης της αντλίας και η παρακολούθηση για ελαττωματική λειτουργία του καυστήρα και ολόκληρου του μηχανήματος διευκολύνουν τη συντήρηση.
Μεγάλη ευελιξία
- Το μηχάνημα μπορεί εναλλακτικά να ελέγχεται με τηλεχειριστήριο.
- Στην εκτενή γκάμα αξεσουάρ για πλυστικά υψηλής πίεσης, η Kärcher διαθέτει το κατάλληλο αξεσουάρ για κάθε εργασία καθαρισμού και κάθε στόχο.
- Ένας μετρητής χρόνου και ένα μανόμετρο, καθώς και αυτόματη εκτόνωση πίεσης για την προστασία των εξαρτημάτων και των σωληνώσεων διατίθενται ως προαιρετικές επιλογές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 1000
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|210
|Μέγ. πίεση (bar)
|235
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|max. 80
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 30
|Ισχύς παροχής (kW)
|8
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|6,5
|Θερμική ενέργεια (kW)
|77
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|1″
|Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|Σταθερά συστήματα
|Προστασία (A)
|25
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|160
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|170
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Πεδίο προμήθειας
- Φωτεινή οθόνη
- Έτοιμο για εγκατάσταση σερβομηχανισμού
- Έτοιμο για τηλεχειρισμό
- Ακροφύσιο ισχύος
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Αναρρόφηση
Εξοπλισμός
- Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Προεξοπλισμένο για είσοδο απορρυπαντικού
- Δοσολογία RM1
- Προστασία από ξηρή λειτουργία
- Μεγάλο φίλτρο νερού
- Δεξαμενή αποθήκευσης με φλοτέρ
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Πλαίσιο και κάλυμμα: Ατσάλι, βαμμένο με πούδρα
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό μηχανημάτων και οχημάτων
- Για εργασίες καθαρισμού στις βιομηχανίες τροφίμων και χημικών προϊόντων
- Ιδανικό για ποικίλες εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας
- Γεωργία
- Σε αίθουσες παραγωγής και εργαστήρια όπου απαιτείται ζεστό νερό
- Κατάλληλο για χρήση σε αίθουσες παραγωγής, αποθήκες, κτίρια εφοδιαστικής και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας
- Ευέλικτες εφαρμογές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, π.χ. για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων παραγωγής
- Δημόσιος τομέας
- Ιδανικό για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία