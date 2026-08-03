Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 8/18 -4 St EU-I

Το HDS 8/18-4 St είναι ένα σταθερό μηχάνημα καθαρισμού με ζεστό νερό υψηλής πίεσης με καυστήρα πετρελαίου και εξοπλισμό υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένο για συνεχή χρήση σε δύσκολες εφαρμογές. Ο 4-πολικός, χαμηλής ταχύτητας ηλεκτρικός κινητήρας παράγει υψηλή ισχύ. Η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο παράγει υψηλή πίεση και παρέχει μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού. Ένα μεγάλο φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία από σωματίδια ρύπων. Το ενσωματωμένο δοχείο νερού διαθέτει προστασία από τα άλατα. Το απορρυπαντικό αναρροφάται και δοσολογείται με ακρίβεια από μια βαλβίδα. Μια ένδειξη κενού δείχνει πότε τελειώνει το απορρυπαντικό. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση του καυστήρα πετρελαίου και της συνολικής τεχνολογίας εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας λειτουργίας. Ένας διαισθητικός περιστροφικός διακόπτης ή το προαιρετικό τηλεχειριστήριο καθιστούν τη λειτουργία απλή, ενώ οι εργασίες συντήρησης και επισκευής έχουν επίσης σχεδιαστεί για να είναι φιλικές προς τον χρήστη. Με μια μεγάλη γκάμα διαθέσιμων εξαρτημάτων, το HDS 8/18-4 St μπορεί να προσαρμοστεί σε μια μεγάλη ποικιλία εργασιών καθαρισμού. Το μηχάνημα μπορεί να συμπληρωθεί με ένα μανόμετρο και μετρητή ωρών λειτουργίας, μια δεύτερη μονάδα δοσομέτρησης απορρυπαντικού και ένα σύστημα εκτόνωσης πίεσης.