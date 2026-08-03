Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 8/18 -4 St EU-I
Σκληρή συνεχής χρήση, ανθεκτική κατασκευή: το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ζεστό νερό HDS 8/18-4 St stationary με καυστήρα πετρελαίου εκτελεί αξιόπιστα απαιτητικές εργασίες καθαρισμού.
Το HDS 8/18-4 St είναι ένα σταθερό μηχάνημα καθαρισμού με ζεστό νερό υψηλής πίεσης με καυστήρα πετρελαίου και εξοπλισμό υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένο για συνεχή χρήση σε δύσκολες εφαρμογές. Ο 4-πολικός, χαμηλής ταχύτητας ηλεκτρικός κινητήρας παράγει υψηλή ισχύ. Η ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου με κυλινδροκεφαλή από ορείχαλκο παράγει υψηλή πίεση και παρέχει μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού. Ένα μεγάλο φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία από σωματίδια ρύπων. Το ενσωματωμένο δοχείο νερού διαθέτει προστασία από τα άλατα. Το απορρυπαντικό αναρροφάται και δοσολογείται με ακρίβεια από μια βαλβίδα. Μια ένδειξη κενού δείχνει πότε τελειώνει το απορρυπαντικό. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση του καυστήρα πετρελαίου και της συνολικής τεχνολογίας εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας λειτουργίας. Ένας διαισθητικός περιστροφικός διακόπτης ή το προαιρετικό τηλεχειριστήριο καθιστούν τη λειτουργία απλή, ενώ οι εργασίες συντήρησης και επισκευής έχουν επίσης σχεδιαστεί για να είναι φιλικές προς τον χρήστη. Με μια μεγάλη γκάμα διαθέσιμων εξαρτημάτων, το HDS 8/18-4 St μπορεί να προσαρμοστεί σε μια μεγάλη ποικιλία εργασιών καθαρισμού. Το μηχάνημα μπορεί να συμπληρωθεί με ένα μανόμετρο και μετρητή ωρών λειτουργίας, μια δεύτερη μονάδα δοσομέτρησης απορρυπαντικού και ένα σύστημα εκτόνωσης πίεσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα με ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή
- Η αξιόπιστη και ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλής απόδοσης της Kärcher εξασφαλίζει βέλτιστη πίεση.
- Ιδιαίτερα στιβαρό και μεγάλης διάρκειας ζωής
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερη προσπάθεια συντήρησης και χαμηλότερο κόστος. Ιδανικό για βιομηχανική χρήση.
Εξοπλισμός υψηλής ποιότητας
- Ο ενσωματωμένος δεξαμενή νερού με προστασία από ασβεστίου και ένδειξη κενού προστατεύει το πηνίο θέρμανσης και ολόκληρο το σύστημα από αποθέσεις ασβεστίου.
- Το περίβλημα και το πλαίσιο είναι κατασκευασμένα από ατσάλι με επίστρωση σκόνης για μεγαλύτερη αντοχή.
- Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται είσοδος απορρυπαντικού με βαλβίδα δοσομέτρησης και ένδειξη κενού, με δυνατότητα προσθήκης δεύτερης.
Υδρόψυκτος τετραπολικός ηλεκτρικός κινητήρας (θέρμανση με πετρέλαιο)
- Ο 4πολικός, βραδύκαυστος ηλεκτροκινητήρας εγγυάται μεγάλο χρόνο λειτουργίας.
- Υδρόψυκτο μοτέρ για υψηλό επίπεδο απόδοσης και αντοχής
- Μόνο πολύ χαμηλοί κραδασμοί του κινητήρα.
Αξιόπιστοι καυστήρες Kärcher με μέγιστη απόδοση
- Καυστήρας πετρελαίου υψηλής απόδοσης με κάθετο θερμαντικό στοιχείο (σερπαντίνα) και συνεχή ανάφλεξη χωρίς κρούση.
- όρθιος σχεδιασμός που εμποδίσει τη συσσώρευση υγρασίας και διάβρωσης
- Εξαιρετικά αποδοτική, δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τεχνολογία καυστήρα «Made in Germany».
Ηλεκτρονική παρακολούθηση για μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας.
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση διαρροής ή διακοπής φάσης.
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση εύρους χαμηλής τάσης ή υπέρτασης.
- Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας φλόγας και εκπομπών, η προστασία από έλλειψη νερού/υπερπίεση, η προστασία από τα άλατα με ένδειξη κενής δεξαμενής και η παρακολούθηση δυσλειτουργιών εξασφαλίζουν ασφαλή και μακροχρόνια λειτουργία.
Εύκολος στη χρήση
- Ένας μόνο περιστροφικός διακόπτης για όλες τις λειτουργίες εγγυάται απλό χειρισμό χωρίς μεγάλους χρόνους εκπαίδευσης.
- Απλή ιδέα με αυτονόητα σύμβολα και σαφώς διαμορφωμένο πίνακα ελέγχου.
- Η πρακτική ένδειξη σφαλμάτων ενημερώνει άμεσα τους χρήστες και εξοικονομεί χρόνο.
Σύστημα αναρρόφησης και δοσομέτρησης καθαριστικών ουσιών για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού
- Για ακριβή και απείρως μεταβαλλόμενη δοσολογία καθαριστικών ουσιών.
Απλή συντήρηση και πολύ εύκολο σέρβις
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα σέρβις και συντήρησης.
- Πλήρες δίκτυο σέρβις με άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς σέρβις.
- Η εμφάνιση κωδικών σφάλματος, της κατάστασης λειτουργίας, των διαστημάτων συντήρησης της αντλίας και η παρακολούθηση για ελαττωματική λειτουργία του καυστήρα και ολόκληρου του μηχανήματος διευκολύνουν τη συντήρηση.
Μεγάλο, διαφανές φίλτρο νερού
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
- Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί χωρίς κανένα εργαλείο.
- Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος.
Μεγάλη ευελιξία
- Το μηχάνημα μπορεί εναλλακτικά να ελέγχεται με τηλεχειριστήριο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500 - 800
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|180
|Μέγ. πίεση (bar)
|215
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|max. 80
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 30
|Ισχύς παροχής (kW)
|5,5
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|5,1
|Θερμική ενέργεια (kW)
|61
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|1″
|Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|Σταθερά συστήματα
|Προστασία (A)
|16
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|160
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|170
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Πεδίο προμήθειας
- Φωτεινή οθόνη
- Έτοιμο για εγκατάσταση σερβομηχανισμού
- Έτοιμο για τηλεχειρισμό
- Ακροφύσιο ισχύος
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Αναρρόφηση
Εξοπλισμός
- Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού
- Παράθυρο επιθεώρησης λαδιού
- Προεξοπλισμένο για είσοδο απορρυπαντικού
- Δοσολογία RM1
- Προστασία από ξηρή λειτουργία
- Μεγάλο φίλτρο νερού
- Δεξαμενή αποθήκευσης με φλοτέρ
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
- Υδρόψυκτο μοτέρ
- Πλαίσιο και κάλυμμα: Ατσάλι, βαμμένο με πούδρα
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό μηχανημάτων και οχημάτων
- Ιδανικό για ποικίλες εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας
- Ιδανικό για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων και χημικών
- Για εφαρμογές σε αίθουσες παραγωγής, logistics και βαριάς βιομηχανίας και αποθήκες
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία
- Σε αίθουσες παραγωγής και εργαστήρια όπου απαιτείται ζεστό νερό
- Ιδανικό για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων
- Ιδανικό για τον καθαρισμό σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, για παράδειγμα για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων παραγωγής
- Δημόσιος τομέας
- Καθαρισμός τρακτέρ, μηχανημάτων και εργαλείων στη γεωργία