Το RBS 6000 είναι ένα μηχάνημα μη αυτόματης λειτουργίας με μία βούρτσα για εμπορικά οχήματα. Το μηχάνημα είναι η ιδανική λύση για το γρήγορο και λεπτομερή πλήρη καθαρισμό (πλευρές, μπροστά και πίσω) των μικρών στόλων. Η συμπαγής κατασκευή σε ένα άκαμπτο πλαίσιο 6 κυλίνδρων οδήγησης εγγυάται υψηλή σταθερότητα. Το RBS 6000 αφαιρείται εύκολα με τη βοήθεια 4 τροχίσκων (2 από αυτούς σταθεροί). Δύο πρόσθετοι τροχοί εξασφαλίζουν άριστη σταθερότητα και αξιοπιστία τροχιάς κατά τη διαδικασία πλύσης. Η μπροστινή κίνηση κατά μήκος του οχήματος υποστηρίζεται από την περιστροφή βουρτσών. Οι βούρτσες (δεξιά και αριστερή κίνηση) ελέγχονται από διακόπτες ελέγχου κατάστασης οδηγού και στις δύο πλευρές. Το απορρυπαντικό αναμειγνύεται με νερό μέσω μιας δοσομετρικής αντλίας. Οι λαβές με πλαστικά καλύμματα, το πλαίσιο με στρογγυλές άκρες και κύλινδροι απόστασης προστατεύουν το χειριστή και το όχημα. Η βούρτσα χρώματος λευκού-κίτρινου (διάμετρος σε λειτουργία περίπου 1.000 mm) αποτελείται από διαμορφωμένες τρίχες πολυαιθυλενίου και αυτές συγκεντρώνονται σε μεμονωμένα εναλλάξιμα ημικελύφη.