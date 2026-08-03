Πλυντήριο φορτηγών TB
Σύστημα πλύσης επαγγελματικών οχημάτων για τον αποτελεσματικό καθαρισμό φορτηγών και λεωφορείων. Σχεδιασμένο με μονάδες που μπορούν να προσαρμοστούν ευέλικτα στις διαφορετικές συνθήκες του χώρου.
Το σύστημα πλύσης επαγγελματικών οχημάτων εντυπωσιάζει με τη μεγιστοποιημένη αξιοπιστία, την ευελιξία και τα άριστα αποτελέσματα καθαρισμού – με ελάχιστη συντήρηση. Είναι κατάλληλο για χρήση σε διάφορες τοποθεσίες και μπορεί να προσαρμοστεί εξατομικευμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου. Τέσσερα ρυθμιζόμενα ύψη πλύσης, τα οποία μπορούν να μειωθούν έως και 300 χιλιοστά σε βήματα των 100 mm, και ένα ρυθμιζόμενο πλάτος συστήματος (μειωμένο κατά 100 mm σε κάθε πλευρά) επιτρέπουν την ακριβή διαμόρφωση ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και τον διαθέσιμο χώρο. Ακόμη και τα οχήματα με κυρτά σημεία καθαρίζονται σε βάθος χάρη στους ισχυρούς περιστροφικούς καθαριστές υψηλής πίεσης. Η ανθεκτική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Οι ιμάντες και οι άμεσοι μηχανισμοί κίνησης εξασφαλίζουν λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση, χωρίς ανάγκη για λίπανση. Το σύστημα είναι επομένως η ιδανική λύση για μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες λεωφορείων και όσους χρειάζονται αποτελεσματικό και προσαρμόσιμο καθαρισμό επαγγελματικών οχημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πατενταρισμένο σύστημα ανάρτησης πλευρικής βούρτσαςΟι βούρτσες μπορούν να κινούνται ελεύθερα προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει κάμψη των αξόνων. Η πίεση επαφής προσαρμόζεται ξεχωριστά στο όχημα για βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης.
Μονάδα ελέγχου με ενσωματωμένη οθόνη αφήςΕυέλικτη διαμόρφωση όλων των παραμέτρων. Προσαρμογή κατά παραγγελία σε οποιονδήποτε στόλο οχημάτων.
Ευέλικτη προσαρμογή σε οποιαδήποτε τοποθεσίαΤέσσερα διαφορετικά ύψη πλύσης, τα οποία μπορούν να μειωθούν έως και 300 mm σε βήματα των 100 mm. Το πλάτος του συστήματος μπορεί να μειωθεί κατά 100 mm σε κάθε πλευρά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απαίτηση χώρου πλύσης (mm)
|2800 x 4800 x 5990
|Ύψος πλύσης (mm)
|3600 / 4250 / 4600 / 5050
|Ύψος εγκατάστασης (mm)
|4539 / 5189 / 5539 / 5989
|Ύψος εγκατάστασης με προστατευτικά (mm)
|4597 / 5247 / 5597 / 6047
|Πλάτος εγκατάστασης με λασπωτήρα (mm)
|5000
|Πλάτος συστήματος με περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες (mm)
|4830
|Παροχή καθαρού νερού (όγκος) (l/min)
|100
|Παροχή καθαρού νερού (πίεση) (bar)
|4 / 6
|Κατανάλωση ισχύος (kW)
|5,3
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2031-01-01
Εξοπλισμός
- Ατομικός εξοπλισμός βουρτσών
- Ευέλικτος πίνακας ελέγχου
Πεδία εφαρμογής
- Αυτόματος εξωτερικός καθαρισμός εμπορικών οχημάτων