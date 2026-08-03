Το σύστημα πλύσης επαγγελματικών οχημάτων εντυπωσιάζει με τη μεγιστοποιημένη αξιοπιστία, την ευελιξία και τα άριστα αποτελέσματα καθαρισμού – με ελάχιστη συντήρηση. Είναι κατάλληλο για χρήση σε διάφορες τοποθεσίες και μπορεί να προσαρμοστεί εξατομικευμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου. Τέσσερα ρυθμιζόμενα ύψη πλύσης, τα οποία μπορούν να μειωθούν έως και 300 χιλιοστά σε βήματα των 100 mm, και ένα ρυθμιζόμενο πλάτος συστήματος (μειωμένο κατά 100 mm σε κάθε πλευρά) επιτρέπουν την ακριβή διαμόρφωση ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και τον διαθέσιμο χώρο. Ακόμη και τα οχήματα με κυρτά σημεία καθαρίζονται σε βάθος χάρη στους ισχυρούς περιστροφικούς καθαριστές υψηλής πίεσης. Η ανθεκτική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Οι ιμάντες και οι άμεσοι μηχανισμοί κίνησης εξασφαλίζουν λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση, χωρίς ανάγκη για λίπανση. Το σύστημα είναι επομένως η ιδανική λύση για μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες λεωφορείων και όσους χρειάζονται αποτελεσματικό και προσαρμόσιμο καθαρισμό επαγγελματικών οχημάτων.