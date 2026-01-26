SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R eco!perform, 5l

Έτοιμο για χρήση καθαριστικό τζαμιών - επίσης κατάλληλο για πλαστικές επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς ραβδώσεις. Συσκευασία 12 φιαλών συμπεριλαμβανομένων 2 κεφαλών ψεκασμού. Έως 40 εφαρμογές ανά κεφαλή ψεκασμού.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 2
pH 7
Βάρος (kg) 4,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 192 x 145 x 248
SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R eco!perform, 5l
SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R eco!perform, 5l
SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R eco!perform, 5l
SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R eco!perform, 5l
SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R eco!perform, 5l
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός τζαμιών
Εξαρτήματα