SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R eco!perform, 5l

Έτοιμο για χρήση καθαριστικό τζαμιών - επίσης κατάλληλο για πλαστικές επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς ραβδώσεις. Συσκευασία 12 φιαλών συμπεριλαμβανομένων 2 κεφαλών ψεκασμού. Έως 40 εφαρμογές ανά κεφαλή ψεκασμού.