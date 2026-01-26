SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R eco!perform, 5l
Έτοιμο για χρήση καθαριστικό τζαμιών - επίσης κατάλληλο για πλαστικές επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς ραβδώσεις. Συσκευασία 12 φιαλών συμπεριλαμβανομένων 2 κεφαλών ψεκασμού. Έως 40 εφαρμογές ανά κεφαλή ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|2
|pH
|7
|Βάρος (kg)
|4,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός τζαμιών