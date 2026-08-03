Πανέτα μικροϊνών για γυάλινες επιφάνειες, 30 cm
Καθαρισμός χωρίς τρίχες και ραβδώσεις: Με την υψηλής ποιότητας πανέτα μικροϊνών με άγκιστρο, η οποία ταιριάζει με τη βάση άγκιστρου και βρόγχου 30 cm, μπορείς να καθαρίσεις όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες σε ελάχιστο χρόνο.
Η πανέτα μικροϊνών, η οποία ταιριάζει με τη βάση 30 cm, καθαρίζει αποτελεσματικά και χωρίς να αφήνει υπολείμματα όλες τις λείες και γυαλιστερές επιφάνειες, όπως το γυαλί. Οι λεπτές, υψηλής ποιότητας μικροΐνες απομακρύνουν ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια, προσφέρουν εξαιρετική απορρόφηση ρύπων και εξασφαλίζουν έτσι ένα αποτέλεσμα χωρίς ραβδώσεις και χνούδια. Η πανέτα με άγκιστρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με προεμποτισμό όσο και με τη μέθοδο ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Υλικό υφάσματος
|80% PET / 20% PA
|Τύπος κατασκευής
|Κυκλικό πλεκτό ύφασμα
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 95
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 250
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|5
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²)
|0,2 / 215
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|300 x 105
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|300 x 105 x 10
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
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Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός επιφάνειας - γυαλιού
- Παράθυρα