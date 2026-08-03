Η πανέτα μικροϊνών, η οποία ταιριάζει με τη βάση 30 cm, καθαρίζει αποτελεσματικά και χωρίς να αφήνει υπολείμματα όλες τις λείες και γυαλιστερές επιφάνειες, όπως το γυαλί. Οι λεπτές, υψηλής ποιότητας μικροΐνες απομακρύνουν ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια, προσφέρουν εξαιρετική απορρόφηση ρύπων και εξασφαλίζουν έτσι ένα αποτέλεσμα χωρίς ραβδώσεις και χνούδια. Η πανέτα με άγκιστρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με προεμποτισμό όσο και με τη μέθοδο ψεκασμού.