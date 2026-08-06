High-pressure hose Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

High pressure hose with convenient EASY!Lock manual fitting from the Classic series by Kärcher. Also suitable for hot water high-pressure cleaners.

Specifications

Technical data

ID ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Length (m) 10
Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 3,1
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