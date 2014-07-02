Adattatore di collegamento a 2 vie per pompe, 1 pollice, per elettropompe domestiche BP
Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento a 2 vie, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a due collegamenti idraulici.
Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento a 2 vie, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a due connessioni idrauliche con filettatura interna e può essere utilizzata in modo flessibile con una o due uscite attive. Entrambe le uscite possono essere utilizzate sui lati o un'uscita può essere utilizzata sul lato e l'altra può essere rivolta verso l'alto. Filettatura di connessione: da G1 (33,3 mm) a G1 (33,3 mm).
Caratteristiche e vantaggi
Adattatore di collegamento a 2 vie
- Collegamento rapido delle connessioni idrauliche con filettatura interna a una pompa con filettatura interna. Per l'utilizzo di uno o due punti vendita attivi. Include cappuccio.
Installazione flessibile
- Allineamento ottimale di tubi e linee collegati.
Si monta senza attrezzi
- La connessione non richiede strumenti.
Discussione di connessione ottimizzata
- Sigillatura sicura dell'adattatore senza nastro sigillante, ecc.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni
|1 "a 1"
|Dimensioni del filetto
|G1
|Diametro
|1″
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|80 x 128 x 40
Dotazione
- Accessori della gamma Kärcher Perfect Connect
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
- Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.