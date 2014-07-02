Adattatore di collegamento a 2 vie per pompe, 1 pollice, per elettropompe domestiche BP

Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento a 2 vie, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a due collegamenti idraulici.

Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento a 2 vie, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a due connessioni idrauliche con filettatura interna e può essere utilizzata in modo flessibile con una o due uscite attive. Entrambe le uscite possono essere utilizzate sui lati o un'uscita può essere utilizzata sul lato e l'altra può essere rivolta verso l'alto. Filettatura di connessione: da G1 (33,3 mm) a G1 (33,3 mm).

Caratteristiche e vantaggi
Adattatore di collegamento a 2 vie
  • Collegamento rapido delle connessioni idrauliche con filettatura interna a una pompa con filettatura interna. Per l'utilizzo di uno o due punti vendita attivi. Include cappuccio.
Installazione flessibile
  • Allineamento ottimale di tubi e linee collegati.
Si monta senza attrezzi
  • La connessione non richiede strumenti.
Discussione di connessione ottimizzata
  • Sigillatura sicura dell'adattatore senza nastro sigillante, ecc.
Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni 1 "a 1"
Dimensioni del filetto G1
Diametro 1″
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 80 x 128 x 40

Dotazione

  • Accessori della gamma Kärcher Perfect Connect
Aree di applicazione
  • Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti
  • Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
  • Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.