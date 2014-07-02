Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento a 2 vie, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a due connessioni idrauliche con filettatura interna e può essere utilizzata in modo flessibile con una o due uscite attive. Entrambe le uscite possono essere utilizzate sui lati o un'uscita può essere utilizzata sul lato e l'altra può essere rivolta verso l'alto. Filettatura di connessione: da G1 (33,3 mm) a G1 (33,3 mm).