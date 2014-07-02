Adattatore raccordo

Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a una connessione idraulica.

Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a una connessione idraulica con filettatura interna. Filettatura di connessione: da G1 (33,3 mm) a G1 (33,3 mm).

Caratteristiche e vantaggi
Adattatore di connessione
  • Collegamento rapido dei collegamenti idraulici con filettatura interna a una pompa con filettatura interna.
Discussione di connessione ottimizzata
  • Sigillatura sicura dell'adattatore senza nastro sigillante, ecc.
Si monta senza attrezzi
  • La connessione non richiede strumenti.
Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni 1 "a 1"
Dimensioni del filetto G1
Diametro 1″
Colore nero
Dimensioni (L × P × A) (mm) 35 x 75 x 35

Dotazione

  • Accessori della gamma Kärcher Perfect Connect
Aree di applicazione
  • Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti
  • Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
  • Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.