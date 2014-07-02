Adattatore raccordo
Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a una connessione idraulica.
Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a una connessione idraulica con filettatura interna. Filettatura di connessione: da G1 (33,3 mm) a G1 (33,3 mm).
Caratteristiche e vantaggi
Adattatore di connessione
- Collegamento rapido dei collegamenti idraulici con filettatura interna a una pompa con filettatura interna.
Discussione di connessione ottimizzata
- Sigillatura sicura dell'adattatore senza nastro sigillante, ecc.
Si monta senza attrezzi
- La connessione non richiede strumenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni
|1 "a 1"
|Dimensioni del filetto
|G1
|Diametro
|1″
|Colore
|nero
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|35 x 75 x 35
Dotazione
- Accessori della gamma Kärcher Perfect Connect
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta
- Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.