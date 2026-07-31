Il set bocchetta manuali flessibili è composto da una bocchetta con ali laterali flessibili e da un panno in microfibra ultrafine di alta qualità. Insieme, garantiscono risultati di pulizia ottimali su superfici piane e curve difficili da raggiungere. La bocchetta si adatta automaticamente alla superficie con una leggera pressione. Grazie alla speciale struttura ad anello del tessuto, il panno garantisce una raccolta particolarmente efficace dello sporco. L'elevata permeabilità al vapore consente di ottenere risultati di pulizia eccellenti e igienici: anche gli angoli e i bordi sono puliti in un attimo. Grazie al sistema hook-and-loop, il panno può essere agganciato all'ugello manuale in modo facile e veloce. Durante il lavoro, il panno rimane saldamente posizionato e non può scivolare. Dopo la pulizia, il panno usato può essere rimosso dalla bocchetta senza entrare in contatto con lo sporco.