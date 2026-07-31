Kit bocchetta manuale flessibile
Il kit con bocchetta manuale flessibile e panno in microfibra è perfetto per pulire lo sporco ostinato da superfici piane e curve (ad es. lavelli) in cucina e in bagno.
Il set bocchetta manuali flessibili è composto da una bocchetta con ali laterali flessibili e da un panno in microfibra ultrafine di alta qualità. Insieme, garantiscono risultati di pulizia ottimali su superfici piane e curve difficili da raggiungere. La bocchetta si adatta automaticamente alla superficie con una leggera pressione. Grazie alla speciale struttura ad anello del tessuto, il panno garantisce una raccolta particolarmente efficace dello sporco. L'elevata permeabilità al vapore consente di ottenere risultati di pulizia eccellenti e igienici: anche gli angoli e i bordi sono puliti in un attimo. Grazie al sistema hook-and-loop, il panno può essere agganciato all'ugello manuale in modo facile e veloce. Durante il lavoro, il panno rimane saldamente posizionato e non può scivolare. Dopo la pulizia, il panno usato può essere rimosso dalla bocchetta senza entrare in contatto con lo sporco.
Caratteristiche e vantaggi
ali laterali flessibiliL'ugello manuale flessibile si adatta facilmente alle curve di lavandini e vasche da bagno, ad esempio. Il panno pulisce efficacemente un'ampia varietà di superfici senza lasciare residui di sporco. Le alette laterali affusolate consentono di pulire facilmente anche le aree più difficili da raggiungere, ad esempio dietro i rubinetti.
panno in microfibra di alta qualitàLa speciale struttura ad anello del panno garantisce una raccolta particolarmente efficace dello sporco e risultati di pulizia accurati. Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Comodo sistema hook-and-loopIl panno si aggancia all'ugello manuale semplicemente applicando pressione. Il panno non scivola durante la pulizia.
Cinghia in tessuto
- Nessun contatto con lo sporco durante la sostituzione dei panni: è sufficiente tenere il panno per la cinghia e tirare l'ugello manuale verso l'alto.
Il panno copre tutti i lati dell'ugello manuale
- Per la pulizia senza sforzo di angoli, bordi e altre aree difficili da raggiungere.
- Protegge i mobili da eventuali graffi.
Piccola taglia
- Le dimensioni dell'ugello manuale lo rendono adatto ad aree di medie dimensioni.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|160 x 170 x 55
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Box doccia / vasca
- Superfici di lavoro in cucina
- Piani cottura
- Forno
- Cappe di aspirazione