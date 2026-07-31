Pannetto in microfibra per spazzola tonda grande per pulitori a vapore

Pannetto in microfibra per spazzola rotonda grande compatibile con tutti i pulitori a vapore SC EasyFix. Microfibra di alta qualità per una migliore rimozione dello sporco.

Per ammorbidire e rimuovere ancora meglio sporco e grasso da qualsiasi superficie domestica questo pannetto è la soluzione che fa per te. Ideale per lo sporco particolarmente ostinato, soprattutto in bagno e in cucina: rimuove senza sforzo anche le macchie incrostate.

Caratteristiche e vantaggi
Foderina morbida in microfibra per spazzolina tonda grande
  • Ideale per la pulizia delicata di sporco molto ostinato su tutte le superfici di cucine e bagni.
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Microfibra di alta qualità
  • Lavabile in lavatrice a 60°C. Non usare ammorbidente.
Foderina morbida in microfibra per spazzolina tonda grande
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Dimensioni (L × P × A) (mm) 90 x 90 x 50
Aree di applicazione
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Lavabo / lavandino
  • Piani cottura
  • Box doccia / vasca
  • Frigorifero (interno / esterno)
  • Interni di armadi, cassetti
  • Cappe di aspirazione
  • acciaio inossidabile