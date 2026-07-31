Pannetto in microfibra per spazzola tonda grande per pulitori a vapore
Pannetto in microfibra per spazzola rotonda grande compatibile con tutti i pulitori a vapore SC EasyFix. Microfibra di alta qualità per una migliore rimozione dello sporco.
Per ammorbidire e rimuovere ancora meglio sporco e grasso da qualsiasi superficie domestica questo pannetto è la soluzione che fa per te. Ideale per lo sporco particolarmente ostinato, soprattutto in bagno e in cucina: rimuove senza sforzo anche le macchie incrostate.
Caratteristiche e vantaggi
Foderina morbida in microfibra per spazzolina tonda grande
- Ideale per la pulizia delicata di sporco molto ostinato su tutte le superfici di cucine e bagni.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Microfibra di alta qualità
- Lavabile in lavatrice a 60°C. Non usare ammorbidente.
Foderina morbida in microfibra per spazzolina tonda grande
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|90 x 90 x 50
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Superfici di lavoro in cucina
- Lavabo / lavandino
- Piani cottura
- Box doccia / vasca
- Frigorifero (interno / esterno)
- Interni di armadi, cassetti
- Cappe di aspirazione
- acciaio inossidabile