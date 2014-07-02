Protezione da funzionamento a secco, per elettropompe domestiche BP
Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da funzionamento a secco protegge la pompa dai danni derivanti dello spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)
Protegge le pompe e impedisce il funzionamento a secco. L'interruttore a galleggiante avvia e arresta automaticamente la pompa e impedisce il funzionamento a secco. Protezione affidabile contro il funzionamento a secco per pompe da giardino, pompe sommerse e pompe ad alta pressione. Protezione contro il funzionamento a secco con filettatura di collegamento da 1 "(33,3 mm).
Caratteristiche e vantaggi
Protezione contro il funzionamento a secco
- Se l'acqua non scorre attraverso la pompa, ad esempio perché il serbatoio dell'acqua è vuoto, la pompa si spegne automaticamente, proteggendola da eventuali danni.
- Particolarmente adatto per le pompe booster, per consentire il monitoraggio automatico del serbatoio dell'acqua.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|0,9
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|135 x 100 x 197
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta