Protegge le pompe e impedisce il funzionamento a secco. L'interruttore a galleggiante avvia e arresta automaticamente la pompa e impedisce il funzionamento a secco. Protezione affidabile contro il funzionamento a secco per pompe da giardino, pompe sommerse e pompe ad alta pressione. Protezione contro il funzionamento a secco con filettatura di collegamento da 1 "(33,3 mm).