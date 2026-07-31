Detergente universale RM 770 senza tensioattivi, 1l
Detergente universale, efficace senza tensioattivi per tutte le superfici tessili. Elimina lo sporco ostinato come macchie di olio, grasso e nicotina.
La sua versatilità e il potere pulente lo rendono la scelta ideale per la pulizia professionale di tutti i pavimenti tessili, resilienti e duri: il detergente universale RM 770 senza tensioattivi di Kärcher. Abbastanza potente da rimuovere olio, grasso e sporco a base minerale, mentre la sua formulazione priva di tensioattivi riduce efficacemente lo sporco su superfici tessili, pietre microporose e piastrelle in ceramica. Il detergente senza solventi e senza enzimi può essere utilizzato per qualsiasi cosa, dall'estrazione a spruzzo con le nostre macchine per estrazione a spruzzo Puzzi alle applicazioni di pulizia con lavasciuga pavimenti e macchine per la pulizia dei tappeti e persino alla pulizia di manutenzione manuale. Le sue proprietà di bassa formazione di schiuma garantiscono un utilizzo particolarmente efficiente del volume del serbatoio delle macchine. Anche gli appaltatori di servizi edili beneficiano di un livello di sicurezza particolarmente elevato per l'utente, poiché il detergente universale RM 770, privo di tensioattivi, è completamente atossico.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|1
|Confezione da (Pezzo(i))
|12
|Valore pH
|9
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,2
Prodotto
- Detergente universale potente per pulizie intermedie. Senza tensidi
- Scioglie olio, grasso e sporco minerale
- Adatto per tutte le superfici dure, resilienti o in tessuto. Utilizzabile su muri e soffitti
- Rallenta la riformazione dello sporco
- Senza tensidi, solventi né enzimi
- Formulazione a bassa schiumosità
- Gentile azione di pulizia
- Senza NTA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Preparazione macchina
- Superfici tessili
- Pulizia superfici
- Pulizia dei pavimenti