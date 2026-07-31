La sua versatilità e il potere pulente lo rendono la scelta ideale per la pulizia professionale di tutti i pavimenti tessili, resilienti e duri: il detergente universale RM 770 senza tensioattivi di Kärcher. Abbastanza potente da rimuovere olio, grasso e sporco a base minerale, mentre la sua formulazione priva di tensioattivi riduce efficacemente lo sporco su superfici tessili, pietre microporose e piastrelle in ceramica. Il detergente senza solventi e senza enzimi può essere utilizzato per qualsiasi cosa, dall'estrazione a spruzzo con le nostre macchine per estrazione a spruzzo Puzzi alle applicazioni di pulizia con lavasciuga pavimenti e macchine per la pulizia dei tappeti e persino alla pulizia di manutenzione manuale. Le sue proprietà di bassa formazione di schiuma garantiscono un utilizzo particolarmente efficiente del volume del serbatoio delle macchine. Anche gli appaltatori di servizi edili beneficiano di un livello di sicurezza particolarmente elevato per l'utente, poiché il detergente universale RM 770, privo di tensioattivi, è completamente atossico.