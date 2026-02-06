In combinatie met de verlengbuizen maakt de innovatieve Kärcher 2-in-1 XXL mondstuk een ontspannen, rechte houding mogelijk bij het reinigen van middelgrote tapijten. Bij gebruik direct op de steel kunnen grotere bekledingen, zitmeubels en vele andere textieloppervlakken twee keer zo snel worden gereinigd als met een conventionele bekledingszuigmond. Het XXL-mondstuk is daarom het ideale accessoire voor moeiteloze, vezeldiepe reiniging van tapijten en textieloppervlakken in een minimum van tijd. Geschikt voor de Kärcher SE 3 Compact tapijtreiniger.