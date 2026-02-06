2-in-1 XXL-mondstuk
Met het 2-in-1 XXL wasmondstuk worden middelgrote tapijten en grotere bekledingen zeer comfortabel en twee keer zo snel gereinigd als met een conventioneel wasmondstuk.
In combinatie met de verlengbuizen maakt de innovatieve Kärcher 2-in-1 XXL mondstuk een ontspannen, rechte houding mogelijk bij het reinigen van middelgrote tapijten. Bij gebruik direct op de steel kunnen grotere bekledingen, zitmeubels en vele andere textieloppervlakken twee keer zo snel worden gereinigd als met een conventionele bekledingszuigmond. Het XXL-mondstuk is daarom het ideale accessoire voor moeiteloze, vezeldiepe reiniging van tapijten en textieloppervlakken in een minimum van tijd. Geschikt voor de Kärcher SE 3 Compact tapijtreiniger.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher SE 3 Compact tapijtreiniger
Extra brede zuigmond
- Reinigt grotere bekleding en tapijten twee keer zo snel als een conventionele bekledingszuigmond.
- Voor een ideaal schoonmaakresultaat in een minimum van tijd.
Sproei-extractie-functie
- Voor een grondige, vezeldiepe reiniging van alle soorten tapijten, textiele oppervlakken en gestoffeerde meubels.
Transparant inspectievenster
- Maakt een constante controle van het reinigingsproces tijdens het werk mogelijk.
Bewezen Kärcher sproei-extractietechnologie.
- Voor optimale reinigingsresultaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Tapijten
- Stoffen bekleding