Accessoires set RCV5
De accessoireset voor de robotstofzuiger RCV 5 bestaat uit 1 hoofdborstel, 1 dweildoek, 2 zijborstels en 2 filters.
Voor perfecte schoonmaakresultaten zoals op de eerste dag: met de accessoireset kan de RCV 5 robotstofzuiger schoonmaken als een nieuw apparaat. De set bevat reserve onderdelen, die eenvoudig te vervangen zijn. Dit verlengt de levensduur van de RCV 5 en zorgt voor een optimaal reinigingsresultaat zoals bij het eerste gebruik. De set bestaat uit 1 hoofdborstel, 1 dweildoek, 2 zijborstels en 2 filters.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (-part)
|6
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|190 x 125 x 82