Adapter T
Perfect voor aansluiting op Kärcher Home & Garden hogedrukslangen voorzien van een clip: de slangadapter voor de telescopische sproeilans.
Met de slangadapter kan de telescopische sproeilans snel en eenvoudig worden aangesloten op een slang met een clip (zonder Quick Connect).
Kenmerken en voordelen
Adapter voor telescopisch spuitpistool en slang (zonder Quick Connect)
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|131 x 28 x 35
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Adapter T
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.