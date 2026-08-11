Battery Power 4/25
De 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu is geschikt voor gebruik in alle 4 V Kärcher Battery Power apparaten.
Uitzonderlijk lange accuduur en topprestaties: de 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu beschikt over een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme, waardoor het plaatsen en verwijderen van de accu snel en moeiteloos gaat - zonder gereedschap. De gebruiksduur van het apparaat kan zo lang worden verlengd als je wilt met extra accu's voor maximale flexibiliteit tijdens het gebruik. Het contactsysteem en de spatwaterbescherming IPX4 zorgen voor een veilig gebruik, ook in apparaten met hoge capaciteit. De hoogwaardige lithium-ion-cellen overtuigen door hun constante prestatie, waardoor zelfontlading en het geheugeneffect (capaciteitsverlies door frequente gedeeltelijke ontlading) worden voorkomen. Een bijkomend voordeel is het soft-touch gedeelte voor een optimale hantering om wegglijden bij het vervangen van de accu te voorkomen. Lange gebruiksduur dankzij het uitwisselbare aspect: de 2,5 Ah Kärcher Battery Power accu is geschikt voor alle apparaten die gebruikmaken van het 4 V Kärcher Battery Power accusysteem – ook voor apparaten met twee accu's.
Kenmerken en voordelen
4 V Kärcher Battery Power verwisselbare accuGeschikt voor alle 4 V Kärcher Battery Power apparaten. Ook voor apparaten die een hogere stroombehoefte hebben en dus twee accu's nodig hebben. Je kunt de gebruiksduur van jouw apparaat verlengen met een extra accu voor meer flexibiliteit en bedrijfsgereedheid op elk moment. Duurzaam en voordelig gebruik van de accu voor verschillende apparaten.
Krachtige lithium-ioncelDe 2,5 Ah lithium-ion-accu garandeert een constant vermogen en voorkomt zelfontlading en geheugen-effect. Met koperen celconnector voor minder weerstand en meer vermogen.
IPX4-geclassificeerd - beschermd tegen spatwaterOptimale bescherming tegen spatwater, dus perfect voor gebruik binnen en buiten. Stofdichte, roestbestendige en mechanisch beschermde behuizing.
Ontgrendelingsmechanisme met softgrip
- Snellere en eenvoudigere accuwissel – geen gereedschap nodig.
- Gemakkelijk te verwijderen, zonder wegglijden dankzij verzonken handgrepen.
Efficiënt accu management systeem
- Werking met optimale celparameters voor de beste prestaties tijdens het ontladen en opladen.
- Beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- Langere levensduur van de accu.
Temperatuurbeheer
- Topprestaties dankzij efficiënt afvalwarmteconcept.
Veilig en hoogwaardig contactsysteem met vijfpolige stekker
- Hoogste veiligheidsniveau bij gebruik en opladen van het apparaat.
- Hetzelfde geldt ook voor hoge elektrische stromen.
Robuuste behuizing
- De accubehuizingen van Kärcher zijn extreem schokbestendig.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|4 V Battery platform
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Beschermingsklasse
|IPX4
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|97 x 30 x 37