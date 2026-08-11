Uitzonderlijk lange accuduur en topprestaties: de 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu beschikt over een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme, waardoor het plaatsen en verwijderen van de accu snel en moeiteloos gaat - zonder gereedschap. De gebruiksduur van het apparaat kan zo lang worden verlengd als je wilt met extra accu's voor maximale flexibiliteit tijdens het gebruik. Het contactsysteem en de spatwaterbescherming IPX4 zorgen voor een veilig gebruik, ook in apparaten met hoge capaciteit. De hoogwaardige lithium-ion-cellen overtuigen door hun constante prestatie, waardoor zelfontlading en het geheugeneffect (capaciteitsverlies door frequente gedeeltelijke ontlading) worden voorkomen. Een bijkomend voordeel is het soft-touch gedeelte voor een optimale hantering om wegglijden bij het vervangen van de accu te voorkomen. Lange gebruiksduur dankzij het uitwisselbare aspect: de 2,5 Ah Kärcher Battery Power accu is geschikt voor alle apparaten die gebruikmaken van het 4 V Kärcher Battery Power accusysteem – ook voor apparaten met twee accu's.