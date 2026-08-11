Borstelwalsen voor stenen oppervlakken PCL 6
Set van 4 borstelrollen voor een snelle reiniging van gladde en fijnporige stenen tegels en platen in buitenruimtes met de PCL 6 terrasreiniger.
Uw ideale partner voor het reinigen van terrassen: de 4-delige borstelrolset is verkrijgbaar als accessoire voor de PCL 6 en is geschikt voor het grondig en voorzichtig reinigen van gladde en fijnporige stenen tegels en platen. Vuil zoals groene aanslag of mos wordt moeiteloos verwijderd. De borstelrollen kunnen heel eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen. Niet geschikt voor straatstenen, botstenen, asfalt en gewassen beton.
Kenmerken en voordelen
Gelijkmatige en grondige reiniging van gladde en fijnporige stenen tegels en platen in buitenruimtes
Borstelmateriaal speciaal aangepast aan de reinigingstaak
- Niet geschikt voor straatstenen, botstenen, asfalt en gewassen beton.
Goede oppervlakteprestaties en geoptimaliseerd borstelprofiel voor het reinigen van gladde en fijnporige stenen tegels en platen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Toepassingen
- Terras (gladde en fijnporige tegels en platen van steen)
- Balkon (gladde en fijnporige tegels en platen van steen)
- Mos