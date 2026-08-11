Uw ideale partner voor het reinigen van terrassen: de 4-delige borstelrolset is verkrijgbaar als accessoire voor de PCL 6 en is geschikt voor het grondig en voorzichtig reinigen van gladde en fijnporige stenen tegels en platen. Vuil zoals groene aanslag of mos wordt moeiteloos verwijderd. De borstelrollen kunnen heel eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen. Niet geschikt voor straatstenen, botstenen, asfalt en gewassen beton.