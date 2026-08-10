EDI 4 replacement washer

De roterende schijf voor de elektrische ijskrabber EDI 4 verwijdert met solide kunststof messen zelfs hardnekkig ijs van alle autoruiten .

Met de roterende verwijderschijf voor de elektrische ijskrabber EDI 4 worden autoruiten snel en gemakkelijk ijsvrij gemaakt. Het vervangen van de krabschijf is eenvoudig en in een mum van tijd zonder gereedschap gedaan. De nieuw ontwikkelde schijf heeft 5 messen en is bij het ontdooien tot 4 dB(A) stiller dan de vorige versie.

Kenmerken en voordelen
Roterende schijf met stabiele kunststof messen
  • De roterende krabschijf van slagvast kunststof verwijdert snel en moeiteloos zelfs hardnekkig ijs van autoruiten.
Schijfwissel zonder gereedschap
  • De verwijderingsschijf kan snel en gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen.
Volumereductie
  • De nieuw ontwikkelde schijf reduceert het volume tot wel 4 dB(A) in vergelijking met de vorige versie met 6 messen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 109 x 109 x 16
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