EDI 4 replacement washer
De roterende schijf voor de elektrische ijskrabber EDI 4 verwijdert met solide kunststof messen zelfs hardnekkig ijs van alle autoruiten .
Met de roterende verwijderschijf voor de elektrische ijskrabber EDI 4 worden autoruiten snel en gemakkelijk ijsvrij gemaakt. Het vervangen van de krabschijf is eenvoudig en in een mum van tijd zonder gereedschap gedaan. De nieuw ontwikkelde schijf heeft 5 messen en is bij het ontdooien tot 4 dB(A) stiller dan de vorige versie.
Kenmerken en voordelen
Roterende schijf met stabiele kunststof messen
- De roterende krabschijf van slagvast kunststof verwijdert snel en moeiteloos zelfs hardnekkig ijs van autoruiten.
Schijfwissel zonder gereedschap
- De verwijderingsschijf kan snel en gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen.
Volumereductie
- De nieuw ontwikkelde schijf reduceert het volume tot wel 4 dB(A) in vergelijking met de vorige versie met 6 messen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|109 x 109 x 16
Toepassingen
- Voorruiten