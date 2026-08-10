Met de roterende verwijderschijf voor de elektrische ijskrabber EDI 4 worden autoruiten snel en gemakkelijk ijsvrij gemaakt. Het vervangen van de krabschijf is eenvoudig en in een mum van tijd zonder gereedschap gedaan. De nieuw ontwikkelde schijf heeft 5 messen en is bij het ontdooien tot 4 dB(A) stiller dan de vorige versie.