FC 2-4 steenroller

Het reinigen van niet-kwetsbare harde vloeren en vuile voegen kan niet eenvoudiger: met de steenroller voor de vloerreiniger FC 2-4 krijgen hardnekkige vlekken geen kans. Wasbaar in wasmachine tot 60 °C.

De FC 2-4 steenroller is het perfecte accessoire voor het grondig reinigen van niet-delicate harde vloeren, zoals steen of keramiek (hoewel hij niet geschikt is voor kwetsbare natuursteenvloeren zoals marmer of terracotta). Te gebruiken met de vloerreiniger FC 2-4, niet voor andere Floor Cleaner modellen. Dankzij de geïntegreerde borstelharen verwijdert de steenroller moeiteloos hardnekkig vuil en laat zelfs spleten, voegen en oneffenheden weer glanzen. Geschikt voor machinewas tot 60 °C.

Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
  • Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor een perfect reinigingsresultaat.
  • Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Geïntegreerde haren
  • Voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil.
  • Zelfs voegen en oneven vloeren worden weer stralend schoon.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 180 x 60 x 60
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Stenen vloeren
  • Hardnekkig vuil
  • Tegelvoegen