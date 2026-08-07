De FC 2-4 steenroller is het perfecte accessoire voor het grondig reinigen van niet-delicate harde vloeren, zoals steen of keramiek (hoewel hij niet geschikt is voor kwetsbare natuursteenvloeren zoals marmer of terracotta). Te gebruiken met de vloerreiniger FC 2-4, niet voor andere Floor Cleaner modellen. Dankzij de geïntegreerde borstelharen verwijdert de steenroller moeiteloos hardnekkig vuil en laat zelfs spleten, voegen en oneffenheden weer glanzen. Geschikt voor machinewas tot 60 °C.