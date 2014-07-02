High End-hogedrukpistool
Highend handspuitpistool met geoptimaliseerde doorstroming. Minimaal drukverlies ook bij watervolumes tot 2500 l/u. Robuustheid en duurzaamheid voor professioneel gebruik. Voedselveilige en zeewaterbestendige materialen zijn het meest geschikt voor gebruik in de food-sector en de industrie. Aansluiting voor HD-slangen M 22 × 1,5.
Robuust en duurzaam hoogwaardig hogedrukpistool uit materialen geschikt voor de voedingsindustrie en bestand tegen zeewater. Ideaal voor professioneel gebruik, bv. in de voedingsindustrie. Met geoptimaliseerde wateropbrengst bij verlies aan lage druk bij een wateropbrengst tot 2500 l/u. Aansluiting voor hogedrukslangen M 22 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|300
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1