De configureerbare stationaire hogedrukreiniger HDC Standard is leverbaar voor de volgende prestatieklassen: 4000 l/h (2 pompunits elk 2000 l/h), 6000 l/h (3 pompunits elk 2000 l/h) en 8000 l/h h (4 - maal pompunits elk 2000 l / h). Daarnaast zijn werkdrukken tussen 80 en 160 bar mogelijk. Verdere kenmerken zijn een waterinlaattemperatuur tot 85°C (standaard tot 60°C), frame van staal of optioneel RVS, luchtgekoelde, langzaam lopende 4-polige motoren, robuuste krukaspompen met cilinder kop van messing en drukaccumulator met geïntegreerde vlottertank en filter in de watertoevoer, bedrijfsurenteller, weergave van foutmeldingen en bedrijfsparameters. Zowel het systeem als de pompen en motoren schakelen automatisch in en uit. Verdere veiligheidsfuncties zijn droogloopbeveiliging, bewaking van de waterinlaattemperatuur, motoren met wikkelingsbeveiliging en motorbeveiligingsschakelaar, overstortventiel en druksensor, veiligheidsventiel en drukaccumulator op elke pomp en lekkagebewaking. Op aanvraag zijn de apparaten ook verkrijgbaar voor 60 Hertz.