Hogedrukreinigingssysteem HDC Standard
Hard werken, hard werken: de stationaire hogedrukmachine is geschikt voor maximaal 8 gebruikers. Configureerbaar voor 4000, 6000 of 8000 l/u en een werkdruk van 80 of 160 bar.
De configureerbare stationaire hogedrukreiniger HDC Standard is leverbaar voor de volgende prestatieklassen: 4000 l/h (2 pompunits elk 2000 l/h), 6000 l/h (3 pompunits elk 2000 l/h) en 8000 l/h h (4 - maal pompunits elk 2000 l / h). Daarnaast zijn werkdrukken tussen 80 en 160 bar mogelijk. Verdere kenmerken zijn een waterinlaattemperatuur tot 85°C (standaard tot 60°C), frame van staal of optioneel RVS, luchtgekoelde, langzaam lopende 4-polige motoren, robuuste krukaspompen met cilinder kop van messing en drukaccumulator met geïntegreerde vlottertank en filter in de watertoevoer, bedrijfsurenteller, weergave van foutmeldingen en bedrijfsparameters. Zowel het systeem als de pompen en motoren schakelen automatisch in en uit. Verdere veiligheidsfuncties zijn droogloopbeveiliging, bewaking van de waterinlaattemperatuur, motoren met wikkelingsbeveiliging en motorbeveiligingsschakelaar, overstortventiel en druksensor, veiligheidsventiel en drukaccumulator op elke pomp en lekkagebewaking. Op aanvraag zijn de apparaten ook verkrijgbaar voor 60 Hertz.
Kenmerken en voordelen
Krukaspompen met messing cilinderkoppen en hoogwaardige materialen
- Als de vraag naar water toe- of afneemt, schakelt de besturing automatisch andere pompen bij of weer uit.
- Automatische pompstart bij elke waterafvoer, zonder verdere ontgrendeling.
- Consistente looptijd van alle pompaggregaten dankzij latere uitwisseling.
Gebruik van het apparaat door maximaal 8 operators tegelijk
- Met één druk op de knop beschikbaar, zonder insteltijden of transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt geactiveerd, begint de pomp te pompen. Dit maakt comfortabel werken op elk afhaalpunt mogelijk.
- Voor snelle inzet van reinigingsmachine op wisselende locaties.
Hoge flexibiliteit
- De beschikbare hoeveelheid water kan naar wens worden gebruikt.
- Ook geschikt voor het reinigen van de binnenkant van middelgrote tot grote containers.
Met laagwaterbeveiliging en temperatuurbewaking van motoren en water
Hoge machineveiligheid
- Bedrijfsurenteller en display wanneer pomponderhoud nodig is.
- Lekkagebeveiliging en softstarter.
Altijd snel klaar voor gebruik
- 4-polige, langzame elektromotoren met softstarters garanderen een lange levensduur.
Optioneel met frame en/of bekleding van RVS
- Vaste installatie zonder gevaar: geen vervuiling of losse slangen
Voordrukpomp voor inlaattemp. tot 85°C (standaard 60°C) en 80/160 bar druk
Intelligente pompbesturing
- Optioneel frame / bekleding van roestvrij staal (standaard gepoedercoat staal).
- 60 Hz-apparaten zijn op aanvraag verkrijgbaar (bijv. 380–480 V, 690 V / 60 Hz).
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Wateropbrengst (l/u)
|700 / 8000
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 85
|Motoropwarming
|Softstart
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Uitvoering
- Oliepeilstok
- Oliepeilindicator
- 4-polige motor (draaistroommotor)
- Luchtgekoelde motor
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Droogloopbeveiliging
- Opslagtank met vlotterklep
- Bedrijfsurenteller
- Servo-besturing
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Ideaal voor reinigingstoepassingen in de voedingsmiddelenindustrie
- landbouw
- Reiniging van stallen
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Openbare dienst
- Voor het reinigen van containers in de voedings-, cosmetica- en chemische industrie