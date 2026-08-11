Kleine haakse sproeier, 60°, XS
Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 60°. Overhang: 57 mm, Lengte: 260 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen:1 x dopmoer1 x verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0)1 x hoekstuk, 60° (5.321-972.0)1 x sproeier (5.321-977.0)Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|265 x 60 x 37