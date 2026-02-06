Opzetstuk Car & Bike voor WB 120 roterende wasborstel
Perfect voor het reinigen van auto's en motorfietsen: het extra opzetstuk Car & Bike van microvezel voor de roterende wasborstel.
Het innovatieve opzetstuk van zachte microvezel wordt met klittenband vastgezet op de borstelschijf. De microvezel kan apart in de wasmachine worden gewassen bij max. 60°C. Het extra opzetstuk Car & Bike voor de roterende wasborstel WB 120 is perfect om auto's en motorfietsen zeer behoedzaam te reinigen. Het opzetstuk is ook compatibel met de eerdere uitvoering WB 100.
Kenmerken en voordelen
Innovatief microvezel-opzetstuk met klittenbandbevestiging
- Het eerste vervangbare en wasbare textielhulpstuk voor een roterende hogedrukreinigerborstel.
Bijzonder zorgvuldige reiniging
- Ideaal voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken zoals lak.
Afneembaar en uitwasbaar
- Machinewas mogelijk tot 60°C.
Optionele toebehoren
- Meer veelzijdigheid voor de roterende wasborstel.
Compatibiliteit
- Inzetbaar met de roterende wasborstel WB 120 en zijn voorganger WB 100.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|75% polyester, 25% polyamide
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|153 x 153 x 39
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.