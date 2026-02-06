Opzetstuk Home & Garden voor WB 120 roterende wasborstel
Voor het grondig reinigen van robuuste oppervlakken rondom het huis: het extra opzetstuk Home & Garden voor de roterende wasborstel.
De zwarte borstelbaren van het extra opzetstuk Home & Garden zijn robuuster dan de transparante haren van het opzetstuk Universal en zijn perfect om hardnekkig vuil eenvoudig te verwijderen. Ideaal voor het reinigen van harde oppervlakken zoals steen, metaal of kunststof met de roterende wasborstel. Het opzetstuk is compatibel met de roterende wasborstel WB 120 en de eerdere versie WB 100.
Kenmerken en voordelen
Zwarte, robuuste borstels
- Eenvoudige reiniging van hardnekkige vervuilingen.
Voor oppervlakken rondom huis
- Ideaal voor de reiniging van harde oppervlakken zoals steen, metaal en kunststof.
Optionele toebehoren
- Meer veelzijdigheid voor de roterende wasborstel.
Compatibiliteit
- Inzetbaar met de roterende wasborstel WB 120 en zijn voorganger WB 100.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|153 x 153 x 58
Videos
Toepassingen
- Garagepoort
- Dakbedekking (bijv. carports)
- Jaloezieën/rolluiken