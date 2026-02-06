De zwarte borstelbaren van het extra opzetstuk Home & Garden zijn robuuster dan de transparante haren van het opzetstuk Universal en zijn perfect om hardnekkig vuil eenvoudig te verwijderen. Ideaal voor het reinigen van harde oppervlakken zoals steen, metaal of kunststof met de roterende wasborstel. Het opzetstuk is compatibel met de roterende wasborstel WB 120 en de eerdere versie WB 100.