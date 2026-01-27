Opzetstuk universeel WB 120 wasborstel
Het extra opzetstuk Universal voor de roterende wasborstel is ideaal voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof.
De transparante borstelharen van de wasborstel zijn universeel inzetbaar voor uiteenlopende reinigingstaken. Het extra opzetstuk Universal voor de roterende wasborstel WB 120 is geschikt voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Het opzetstuk is ook compatibel met de eerdere uitvoering WB 100.
Kenmerken en voordelen
Zachte transparante borstels
- Zachte en efficiënte reiniging
Kan overal worden gebruikt
- Voor alle gladde oppervlakken, zoals lak, glas of kunststof.
Optionele toebehoren
- Meer veelzijdigheid voor de roterende wasborstel.
Compatibiliteit
- Inzetbaar met de roterende wasborstel WB 120 en zijn voorganger WB 100.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|153 x 153 x 48
Toepassingen
- Fietsen
- Veranda of serres
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Garagepoort
- Jaloezieën/rolluiken
- Tuinschermen
- Vensterbanken
- Balkonschermen
- Tuin/terras/balkon meubilair