De transparante borstelharen van de wasborstel zijn universeel inzetbaar voor uiteenlopende reinigingstaken. Het extra opzetstuk Universal voor de roterende wasborstel WB 120 is geschikt voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Het opzetstuk is ook compatibel met de eerdere uitvoering WB 100.