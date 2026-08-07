Overtrek strijkplank AB 1000
Speciale combinatie van katoen en schuimrubber, hoge luchtdoorlaatbaarheid, zorgt voor een betere doordringing van de stoom in de was
Katoenen overtrek voor uw strijkpland met schuimrubber achterkant. De overtrek zorgt voor een glad strijkoppervlak en een betere doordringing van de stoom in de was. De ideale overtrek voor perfecte strijkresultaten – past op de AB 1000 strijkplank.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit materiaal
- Kreukvrij strijken
- Optimale stoom en lucht doorlaatbaarheid
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1200 x 380 x 5