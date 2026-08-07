Reserveset O-ringen

Voor het vervangen van de O-ringen bij diverse toebehoren voor stoomreinigers, inclusief de veiligheidsdop, verlenging puntsproeier, stoomslang en verbinding met het stoomstrijkijzer.

Vervangset O-ringen voor het vervangen van de O-ringen bij diverse toebehoren voor stoomreinigers, inclusief de veiligheidsdop, verlenging puntsproeier, stoomslang en verbinding met het stoomstrijkijzer. Handig onderdelenset voor ononderbroken werk.

Kenmerken en voordelen
O-ringen van rubber
  • Voor vervangen van versleten of verloren dichtringen van diverse toebehoren voor stoomreinigers
  • Voor afdichting tussen de sproeiers
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Afmetingen (L × B × H) (mm) 200 x 125 x 30