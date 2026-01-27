Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor een snelle en eenvoudige vervanging van de sproeiers. De set bevat: drie paar sproeiers voor hogedrukreinigers uit de verschillende prestatieklasses, één powersproeier voor de reiniging van hoeken en kanten voor de oppervlaktereinigers T 400, T 450 en T 550, en twee klemmetjes om de sproeiers vast te zetten. De vervangsproeiers zijn geschikt voor de volgende toebehoren: T-Racers voor de toestellen uit de klasses K 2 tot K 7 (behalve de T 350), dakgotenreiniger PC 20 voor de toestellen uit de klasses K 3 tot K 7, en chassis cleaner voor de hogedrukreinigers van de klasses K 2 tot K 5.