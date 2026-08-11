Rondstraalsproeier, lang, Ø3mm
Lange krachtige ronde straalsproeier voor droogijsreinigingssystemen van Kärcher. Voor schurende toepassingen, zoals het verwijderen van hardnekkige aanslag, lak, olie of roet. Met snelwisselsysteem.
Ideaal voor het effectief reinigen van onderdelen, spuitgietmatrijzen of robotmaaiers met droogijsstraalsystemen. De lange ronde straalsproeier van robuust roestvrij staal en aluminium maakt bijzonder schurende toepassingen mogelijk en verwijdert probleemloos zelfs de sterkste vervuilingen en aanslag veroorzaakt door oliën, vetten, smeermiddelen of roet. Het bijbehorende snelwisselsysteem zorgt voor een bijzonder eenvoudige, snelle en comfortabele bediening.
Kenmerken en voordelen
Lange, schurende straalcontour
- Moeiteloze verwijdering van zelfs zeer hardnekkige afzettingen dankzij hoge prestaties.
- Zeer laag perslucht- en CO₂-verbruik.
Snelwisselsysteem
- Gemakkelijkste bediening en variabele set-up.
Robuuste, duurzame constructie
- Hoogwaardig design van roestvrij staal en aluminium.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
Videos
Toepassingen
- Reiniging van gietvormen en gietgereedschap.
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, mallen en afdichtingsvlakken
- Voor het verwijderen van verf van machineonderdelen
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotmaaiers