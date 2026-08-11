Ideaal voor het effectief reinigen van onderdelen, spuitgietmatrijzen of robotmaaiers met droogijsstraalsystemen. De lange ronde straalsproeier van robuust roestvrij staal en aluminium maakt bijzonder schurende toepassingen mogelijk en verwijdert probleemloos zelfs de sterkste vervuilingen en aanslag veroorzaakt door oliën, vetten, smeermiddelen of roet. Het bijbehorende snelwisselsysteem zorgt voor een bijzonder eenvoudige, snelle en comfortabele bediening.