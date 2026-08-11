Deze speciale adapter maakt ook intensieve reiniging mogelijk met droogijsstraalsystemen van Kärcher volgens de liquid-to-pellet-methode bij gebruik van CO2-flessen met een restdrukventiel (RPV). Terwijl restdrukventielen de hoeveelheid CO2 beperken en zo de reinigingsprestatie kunnen verminderen, zorgt de adapter ervoor dat altijd de benodigde hoeveelheid CO2 in het apparaat stroomt. Op deze manier kan de reinigingsprestatie worden verhoogd.