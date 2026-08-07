Set ronde borstels voor SV
Vier verschillende kleuren voor verschillende toepassingen
Praktische ronde borstelset in vier verschillende kleuren voor verschillende toepassingen. De borstels zijn beschikbaar in verschillende kleuren voor verschillend gebruik. De verschillend gekleurde borstels kunnen gebrukt worden in de badkamer, de keuken, enz. De flexibele stoomborstels zijn ideaal voor gebruik in heel het huis. De borstels kunnen worden gebruikt bij deze stoomreinigers : SV 1902 en SV 1802.
Kenmerken en voordelen
4 verschillende kleuren
- Voor hygiënisch gebruik op verschillende plaatsen (toilet, keuken, badkamer,…)
Hoogwaardig materiaal van de borstelharen
- Eenvoudig verwijderen van grof vuil
- Langere levensduur. Trage afslijting van de borstels
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|30 x 30 x 40
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Badkamer
- Kranen
- Afvoerbuizen
- Gootstenen
- WC
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Werkoppervlakken in de keuken