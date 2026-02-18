Het eenvoudig te vervangen afzuigfilter van polyester is het ideale accessoire voor de Kärcher-aszuiger AD 4 Premium*, omdat het zorgt voor schone afzuiglucht. Bij de levering zijn 2 afzuigfilters inbegrepen. Om te allen tijde een optimale filtering te garanderen, raden wij aan het afzuigfilter 1x per jaar te vervangen.