Uitlaatfilter KFI 7520
Het afzuigfilter voor de aszuiger AD 4 Premium* – voor schone afzuiglucht.
Het eenvoudig te vervangen afzuigfilter van polyester is het ideale accessoire voor de Kärcher-aszuiger AD 4 Premium*, omdat het zorgt voor schone afzuiglucht. Bij de levering zijn 2 afzuigfilters inbegrepen. Om te allen tijde een optimale filtering te garanderen, raden wij aan het afzuigfilter 1x per jaar te vervangen.
Kenmerken en voordelen
Geschikte accessoires voor de Kärcher aszuiger AD 4 Premium*
Gemakkelijk vervangen / gewijzigd
Gemaakt van polyester
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Wit
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|169 x 82 x 2
Toepassingen
- Schone uitlaatlucht