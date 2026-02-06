Verwisselbaar opzetstuk home & garden voor WB 130
Voor een grondige reiniging van ongevoelige oppervlakken rondom het huis: het Home & Garden verwisselbare opzetstuk voor de WB 130 roterende wasborstel.
Verwijdert zelfs hardnekkig vuil in een mum van tijd: de zwarte haren van het Home & Garden opzetstuk voor de roterende wasborstel WB 130 zijn robuuster dan de transparante borstelharen van het universele opzetstuk. Ideaal voor het reinigen van ongevoelige oppervlakken zoals steen, metaal of kunststof.
Kenmerken en voordelen
Zwarte, robuuste borstels
- Gemakkelijk verwijderen van hardnekkig vuil.
Voor oppervlakken rondom huis
- Ideaal voor het reinigen van ongevoelige oppervlakken zoals steen, metaal en kunststof.
Optionele toebehoren
- Meer veelzijdigheid voor de roterende wasborstel WB 130.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|113 x 113 x 46
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Garagepoort
- Dakbedekking (bijv. carports)
- Jaloezieën/rolluiken