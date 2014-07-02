Vlakfilter A 27XX & 28XX, SE2001, SE3001
Met de vlakfilter kan u afwisselend nat en droog zuigen zonder de filters te moeten verwisselen. Compacte filter met groot filteroppervlak die niet tot in het reservoir reikt. Flexibele, eenvoudig schoon te maken filter met een hoge afscheidingsgraad.
Kenmerken en voordelen
Filtermateriaal
- Er kan zowel nat als droog materiaal worden opgezogen, zonder dat de filter moet worden vervangen.
- Hoge mate van stofopname
Flexibele opstelling
- Eenvoudig schoon te maken
Compacte constructie
- Een groot filteroppervlak op de kleinst mogelijke plaats
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Bruin
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|205 x 75 x 73