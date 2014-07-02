Vlies filterzakken, 200 Stuk(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 200 stuks.
Extreem scheurvast, 3-laags, stofklasse M, verpakking voor grootverbruik, minimaal 2 -3 keer groter vulvolume dan papieren filterzakken door vliesstructuur. Standaard voor T 10/1 en T 12/1.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal (Stuk(s))
|200
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|445 x 365 x 5