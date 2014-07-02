Vlies filterzakken, 200 Stuk(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 200 stuks.

Extreem scheurvast, 3-laags, stofklasse M, verpakking voor grootverbruik, minimaal 2 -3 keer groter vulvolume dan papieren filterzakken door vliesstructuur. Standaard voor T 10/1 en T 12/1.

Specificaties

Technische gegevens

Aantal (Stuk(s)) 200
Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 12,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 445 x 365 x 5
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