VP 180, Vario Power Jet (K 7)
Vario Power-hogedruklans voor hogedrukreinigers van de klasse K 7. Traploos schakelen van lagedruk-reinigingsmiddelstraal naar hogedrukstraal door eenvoudig aan de hogedruklans te draaien.
De Vario Power-hogedruklans: van lagedruk-reinigingsmiddelstraal tot hogedrukstraal in traploze drukregeling door eenvoudig aan de hogedruklans te draaien. Ideaal voor de reiniging van kleinere oppervlakken rondom huis en tuin. Bijvoorbeeld muren, paden, hekken of voertuigen. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klasse K 7.
Kenmerken en voordelen
Traploze instelling
- De druk kan worden aangepast aan de reinigingstaak.
Lagedruk-reinigingsmiddelstraal
- Traploze drukregeling - van lagedruk-reinigingsmiddelstraal tot hogedrukstraal.
Tijdsbesparing
- Spuitlans vervangen is niet nodig
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|448 x 47 x 47
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Gevel
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Paden
- Schuttingen
- Gebieden rond het huis en de tuin