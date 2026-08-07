WV Evolution verlengsteel Set

Ook hoge vensters moeiteloos reinigen: met de telescopische verlengset voor de Window Vac en de vibrerende accu-wisser. Uitschuifbaar van 0,6 tot 1,5 meter.

Hoge ramen, dakramen en slecht bereikbare gladde oppervlakken kunt u nu heel comfortabel reinigen zonder op een ladder te klimmen. Met de telescopische verlengset voor de Window Vac en de vibrerende accu-wisser maakt u alle ramen moeiteloos schoon. De set bestaat uit 2 telescoopstangen, waarvan een met flexibel scharnier waarop de Window Vac kan worden bevestigd, en een inwasser met microvezeldoek. Met de set krijgt u tot 2 meter extra reikwijdte. Ook kleinere personen kunnen zo in woonkamers, badkamers en serres tot circa 4 meter hoogte moeiteloos schoonmaken.

Kenmerken en voordelen
Hoger gelegen ramen kunnen gemakkelijk worden bereikt
Telescooplans
Compatibel met alle Window Vacs en de vibrerende accu-wisser
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 150 x 250 x 1170
Videos
Toepassingen
  • Grote, moeilijk bereikbare glazen oppervlakken
  • Veranda of serres
Reserveonderdelen WV Evolution verlengsteel Set 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.