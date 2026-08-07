WV Evolution verlengsteel Set
Ook hoge vensters moeiteloos reinigen: met de telescopische verlengset voor de Window Vac en de vibrerende accu-wisser. Uitschuifbaar van 0,6 tot 1,5 meter.
Hoge ramen, dakramen en slecht bereikbare gladde oppervlakken kunt u nu heel comfortabel reinigen zonder op een ladder te klimmen. Met de telescopische verlengset voor de Window Vac en de vibrerende accu-wisser maakt u alle ramen moeiteloos schoon. De set bestaat uit 2 telescoopstangen, waarvan een met flexibel scharnier waarop de Window Vac kan worden bevestigd, en een inwasser met microvezeldoek. Met de set krijgt u tot 2 meter extra reikwijdte. Ook kleinere personen kunnen zo in woonkamers, badkamers en serres tot circa 4 meter hoogte moeiteloos schoonmaken.
Kenmerken en voordelen
Hoger gelegen ramen kunnen gemakkelijk worden bereikt
Telescooplans
Compatibel met alle Window Vacs en de vibrerende accu-wisser
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|150 x 250 x 1170
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Compatibele apparaten
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- WV 2 Plus Multi Edition
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus N D500
- WV 2 Plus NP
- WV 2 Universal Care
- WV 2 Universal Care+
- WV 2 Universal Extra+ Black
- WV 2 Universal Home
- WV 2 Universal Multi
- WV 2 Universal Precision
- WV 2 Universal Precision+ Black
- WV 3 Comfort Care
- WV 3 Comfort Extended
- WV 3 Comfort Precision
- WV 3 Comfort Precision Black
- WV 3 Comfort Precision+ Black
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Grote, moeilijk bereikbare glazen oppervlakken
- Veranda of serres
Reserveonderdelen WV Evolution verlengsteel Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.