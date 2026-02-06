De 10 meter lange hogedrukslangverlenging zorgt voor meer flexibiliteit en vergroot het werkbereik van de hogedrukreiniger. Sluit hem eenvoudig aan tussen het apparaat en de hogedrukslang en hij werkt beter. De robuuste DN-8 kwaliteitsslang is verstevigd met een textielvlecht en heeft een slangknikbescherming en een stabiele messing aansluiting voor een lange levensduur. De slangverlenging is bestand tegen een druk tot 180 bar en is ontworpen voor temperaturen tot 60°C. De verlengslang is natuurlijk ook te gebruiken in combinatie met reinigingsmiddelen. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7 gebouwd voor 2010.