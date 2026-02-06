XH 10 verlengslang
Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN-8 kwaliteitsslang. Versterkt met textielvlechtwerk, slangknikbescherming en messing aansluiting. Voor apparaten gebouwd vóór 2010.
De 10 meter lange hogedrukslangverlenging zorgt voor meer flexibiliteit en vergroot het werkbereik van de hogedrukreiniger. Sluit hem eenvoudig aan tussen het apparaat en de hogedrukslang en hij werkt beter. De robuuste DN-8 kwaliteitsslang is verstevigd met een textielvlecht en heeft een slangknikbescherming en een stabiele messing aansluiting voor een lange levensduur. De slangverlenging is bestand tegen een druk tot 180 bar en is ontworpen voor temperaturen tot 60°C. De verlengslang is natuurlijk ook te gebruiken in combinatie met reinigingsmiddelen. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7 gebouwd voor 2010.
Kenmerken en voordelen
Verlengslang van 10 m
- Verlengt de actieradius voor een hogere flexibiliteit
DN-8 kwaliteitsslang met textielen vlechtwerk
- Lange levensduur
Bescherming tegen knikken
- Beschermt de slang tegen knikken
Messing aansluiting
- Extreem duurzaam en van hoge kwaliteit
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Max. druk (bar)
|180
|Lengte (m)
|10
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|240 x 240 x 85